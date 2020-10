“No fui infiel”: Chiquis Rivera respondió a los ataques tras su beso con Mr. Tempo

(Foto: Instagram de Chiquis Rivera y Mr Tempo)

Janney Marín, mejor conocida como Chiquis Rivera, rompió el silencio acerca del supuesto romance que sostiene con el empresario Jorge Cueva, a pesar que aún está casada con el ex vocalista de La Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez.

La hija de Jenni Rivera se mostró ante los medios de comunicación y afrontó las acusaciones de infidelidad después de que se le vio paseando y teniendo varias muestras de afecto hacia el restaurantero identificado como Mr. Tempo.

Hay que recordar que el fin de semana pasado la nueva pareja fue vista en la Ciudad de México. Chiquis y Jorge compartieron tiempo en un restaurante, caminaron en más de una ocasión de mano y hasta darse románticos besos antes de abordar un ascensor.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, comentó en declaraciones obtenidas por el programa Suelta la Sopa.





“Estoy muy dolida, pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara. Me duele que siempre quieran voltear las cosas, eso no se vale y que digan que fui una infiel, porque eso no es cierto y él lo sabe. Le digo que me respete porque yo fui muy buena esposa”, agregó frente a las cámaras.

La cantante sí ahondó en las razones por las que convivió con el empresario y en cómo se han relacionado durante las últimas semanas, motivo por el que dejó abierta la puerta a una posible relación pero más adelante, ya que ahora ella afronta una separación.

“Yo tengo casi cuatro años conociendo a Jorge, no nos habíamos hablado en mucho tiempo y ya una semana platicando de negocios me dijo que le gusto, me lo dijo de frente, pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso. Nos estamos dando tiempo al tiempo y ahorita enfocarnos en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos y son para ayudar a la comunidad y la verdad me encantó. Estoy súper feliz de que crea en mí y yo en su visión”, concluyó la nominada a los Latin Grammy 2020.

La versión de los proyectos conjuntos también la dio Mr. Tempo, quien sí negó sostener una relación con la intérprete de Jolene, Horas extras y Esa no soy yo.

“No, ella es muy buena amiga, muy buena amiga. Claro que no, es una amiga, la conozco desde hace cuatro años. La invitamos a la apertura (del restaurante), ha venido dos veces. Sí, es guapísima, pero es una amiga, yo soy respetuoso, sé que está casada. Y no, nada que ver. Y ahí les va una primicia: estoy haciendo un negocio con ella. Una de mis compañías le va a dar la imagen a ella. Que ella sea la representante de la compañía y mi socia”, reveló recientemente el empresario conocido como Mr. Tempo al programa Suelta la sopa.

Chiquis Rivera y Jorge Cueva (Foto: Instagram@chiquis/@mr.tempo)

Chiquis Cueva y Jorge Cueva se convirtieron en el centro de la conversación después de que fueron captados en la capital de México muy cariñosos, lo que les generó cientos de reacciones y comentarios erróneos en su contra.

Ambos fueron vistos caminando tomados de la mano tras compartir en el restaurante de mariscos “El peladito”, propiedad del actor Alexis Ayala, así como adentro de un hotel donde finalmente se dieron un beso antes de subir a un ascensor.

Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, es un inmigrante originario de Guadalajara, Jalisco, que llegó con apenas 18 años a Estados Unidos y sin saber hablar inglés. Comenzó su trayectoria como lavaplatos y paulatinamente fue haciéndose un lugar en la industria restaurantera gracias a su habilidad para comprender el manejo del negocio.

