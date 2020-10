“No vivo de fideicomisos”: Omar Chaparro negó haber recibido apoyos de Fidecine

Omar Chaparro habló de su contagio de COVID-19 (Instagram/@omarchaparro)

El actor y conductor mexicano Omar Chaparro afirmó que nunca ha producido una película con recursos provenientes del Fidecine, fideicomiso para la producción, distribución y exhibición de películas mexicanas, y consideró que los ataques contra su trabajo por parte de usuarios en redes sociales se explican por el éxito de su carrera.

“Yo no he producido ninguna película que me haya apoyado Fidecine, y está en los registros. Creo que la única que apoyó Fidecine en la que yo participo es Un gallo con muchos huevos, y no soy productor, soy actor, soy contratado”, explicó durante una entrevista difundida en el programa De primera mano de Grupo Imagen.

Chaparro narró que cuando se anunció la propuesta del gobierno federal de desaparecer algunos fideicomisos, muchos usuario de redes sociales lo atacaron considerando como una buena noticia que ciertos actores y productores “ya no vivieran del gobierno”.

Sin embargo, afirmó que dichas expresiones provienen de “mucha desinformación y mucho odio gratuito” ya que mientras más éxito consigue una persona aumenta el número de “haters”. El caso de Eugenio Derbez es prueba de ello, señaló, pues aunque es “la persona más adorable”, recibe muchos ataques a través de Twitter.

Protesta frente al Senado contra la desaparición de fideicomiso (Foto: Cuartoscuro)

Derbez sí recibió dinero de Fidecine para producir una cinta, explico. “Creo que lo apoyó para No se aceptan devoluciones. Creo que le dio 10 millones de pesos, y esta película, la más taquillera de la historia, le devolvió a Fidecine 51 millones de pesos, o sea le dio cinco veces más de lo que lo apoyó Fidecine. Pero la gente se deja llevar por alguien que hace un video, una publicación y se hacen este tipo de críticas”.

A pesar del éxito de su carrera, Chaparro ha enfrentado múltiples problemas durante la pandemia de COVID-19 como contraer la enfermedad, contagiar el virus a su familia, perder muchos proyectos de trabajo y enfrentar una crisis económica que lo orilló a vender su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, y regresar a vivir a México.

“Fue un año muy adverso para todos, también para mi… también para mí. Porque este año, esta pandemia, estos momentos, me trajeron a mi mucha incertidumbre al igual que a todos. A mí se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos”, afirmó durante la entrevista.

Chaparro afirmó que para la producción de "No se aceptan devoluciones" sí se utilizaron recursos de Fidecine (Foto: Eugenio Derbez)

El pasado mes de septiembre, Omar Chaparro anunció en sus redes sociales que él y su familia habían resultado positivos a la prueba de COVID-19. Días después, por el mismo medio, hizo de conocimiento de sus seguidores que se encontraba restablecido:

Recuperándonos satisfactoriamente de este bicho incisivo. Gracias por todas sus muestras de afecto y cariño, cuídense mucho por favor, si van a salir de sus casas usen el tapabocas, si van a hacer locuras en la moto usen el casco

De acuerdo con su narración, durante el contagio de su familia pasó noches de angustia a la expectativa de qué podría ocasionar el virus en el cuerpo de su esposa con asma. “A mí no me gusta hablar de mis tragedias, pero sí tuve desafíos fuertes”, expresó durante la entrevista.

“Nosotros nos cuidábamos mucho, siempre que salía usaba tapabocas y aun así me contagié. Afortunadamente fueron síntomas leves, fueron tres días poco fáciles con la fiebre, el dolor de cuerpo muy fuerte, dolor de cabeza, pero fueron tres días”, explicó en septiembre durante una transmisión en vivo de Beto Cuevas.

Durante la pandemia, el actor y conductor perdió muchos posibles proyectos de trabajo (Foto: Intagram/@omarchaparro)

Minutos antes en la charla, Omar reconoció que el año ha sido complicado para todos, pero tratando de ver el lado positivo afirmó que ha disfrutado como nunca a su familia.

“Mi hija chocó el coche y fue pérdida total, mi hijo se quebró la pierna. Ahorita estamos aquí encerrados, toda mi familia con COVID. Por todos lados proyectos que se cayeron, gastos, un año muy difícil”, comentó.

Pero “haciendo un análisis, este es el año que más he disfrutado a mis hijos y a mi esposa, donde más he reído con ellos, ha sido un agasajo brutal”.

