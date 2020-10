“Llevó un chivo muerto”: Gustavo Adolfo Infante reveló que Daniel Urquiza habría hecho un ritual de muerte en su contra

Daniel Urquiza y Gustavo Adolfo Infante compartieron foro hace algunos años cuando participaban en el extinto Canal 28 (Foto: Cuartoscuro/Instagram@starsisdanielurquiza)

Tras el fallecimiento de Daniel Urquiza, el llamado “rey de las extensiones”, la conmoción del público que lo conoció no se ha hecho esperar, pues nadie se imaginaba que el famoso empresario de la belleza estuviera atravesando por un profundo periodo de depresión.

Contrario a la personalidad que el fallecido mostraba a cuadro ante las pantallas, donde siempre lucía dicharachero y extrovertido, en una última transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram sus seguidores notaron que se le veía bajo de ánimos.

Ya en el pasado el famoso extensionista había revelado que en sus momentos más bajos había recurrido a intentar quitarse la vida en más de una ocasión, sin embargo el amor por su oficio y el éxito que logró con su emporio Stars Extensiones, con el que llegó a embellecer a estrellas internacionales, lo mantuvieron a flote.

El cuerpo sin vida del extensionista fue hallado por guardias de seguridad del edificio donde vivía (Foto: Instagram/@starsirdanielurquiza)

Debido a su personalidad y a su forma de conducirse, no son pocos quienes de él no tendrán los mejores recuerdos, tal es el caso del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien difundió la noticia e hizo un llamado a reconocer la importancia de la salud mental entre la sociedad. Así lo dijo el titular de la emisión De primera mano:

“Las enfermedades mentales son temas muy serios y por eso se dice que la terapia debe ser parte de la canasta básica, de lo contrario las consecuencias pueden ser muy trágicas, ayer desafortunadamente encontraron el cuerpo sin vida de Daniel Urquiza, el llamado ‘rey de las extensiones’, dentro de su departamento en la colonia Polanco aquí en la Ciudad de México. Los reportes indican que Pedro Miguel Zamora, su nombre verdadero, recurrió al suicidio después de una profunda depresión”, expresó el comunicador.

Infante recordó un episodio sucedido cuando ambos compartían el foro del programa No lo cuentes, emitido a través del extinto Canal 28, proyecto en el que el fallecido era patrocinador.

El periodista le deseó a Urquiza "que encuentre paz" (Foto: Youtube - captura de pantalla)

“Yo les quiero decir, en paz descanse y ojalá encuentre el señor Urquiza la paz porque en vida fue una persona muy problemática, fue una mala persona”, reveló.

“Yo en alguna ocasión me pagó por irle a hacer una entrevista y al final le dije…, cuando teníamos Cadena Tres, el otro canal de televisión que transmitíamos desde el hotel Camino Real de Polanco, y él llevaba cosas de brujería al foro, entonces un día llevó un chivo muerto y lo echó ahí, yo le dije ‘oye Daniel’, ¡un chivo muerto y lo aventó al foro, a la puerta de mi foro!”, agregó.

El presentador de programas de espectáculos no dio crédito cuando Daniel Urquiza le confesó cuál había sido su intención al llevar tan peculiar cadáver al set de grabaciones:

“Él era patrocinador del programa y salía todos los días ahí, y le digo ‘Oye, por qué echaste un chivo muerto’, y me dice ‘porque quería joderte, quería chingarte, por eso lo eché, porque te odiaba, ahora ya me caes bien, pero en aquel entonces sí quería y te hice brujería para que te murieras’. Así con esas pistolas, y hablaba tan mal de la gente, ojalá encuentre el descanso Daniel Urquiza”, finalizó el también conductor de El minuto que cambió mi destino.

Noguera le dedicó un extenso mensaje donde resaltó su peculiar forma de ser (Foto: Instagram Captura de pantalla)

En contraste, su compañera de emisión Mónica Noguera emitió un extenso mensaje para el fallecido, no sin dejar de mencionar su característica forma de ser:

“Un día nos amábamos, trabajábamos juntos durante horas, nos reíamos. Tu sarcasmo me sacaba de mi timidez, mucha gente decía ‘pero qué malo es’. En mi mente sólo pasaba la imagen del sufrimiento de un niño que se quedó solo en la vida”, escribió Noguera al inicio de su post en la red social.

También habló de lo duro que podía ser Urquiza con sus comentarios.

“¡Ah pero cómo te gustaba hacer enojar a la gente, Dani! Tenías las palabras perfectas para ofender y salirte con la tuya, no fui la excepción, hiciste dos programas mentándome la madre porque así son las relaciones humanas, los mecanismos de defensa, te fallé en algún momento y dijiste ahí te voy. Me queda sonreír porque no eras malo como la gente piensa. Dani era esto: tenía pensamientos de culpabilidad por no ser capaz de salir de la situación, dificultad para tomar decisiones, consideración negativa de uno mismo, negativa del mundo, negativa del futuro, dificultades de atención, problemas de memoria, ideas suicidas, pasividad, dificultad en las relaciones sociales, dependencia, perdida de motivación y capacidad para disfrutar y buscar la felicidad”, finalizó la conductora.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Belinda, Galilea Montijo, Adela Micha: así fueron los encontronazos de Daniel Urquiza con las famosas

Quién era Daniel Urquiza, el “Rey de las Extensiones” que amaba los autos de lujo, las joyas y las cirugías plásticas

“Intenté cuatro veces quitarme la vida”: la cruda confesión de Daniel Urquiza “El Rey de las Extensiones” sobre su depresión