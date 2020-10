Itatí Cantoral habló por primera vez de su experiencia al contagiarse de COVID-19

La actriz Itatí Cantoral decidió romper el silencio y se refirió a su experiencia tras contagiarse de COVID-19, en lo que fue una de las experiencias más difíciles que ha tenido que pasar en la actualidad.

Fue a través de una entrevista para el programa matutino “Hoy” que la actriz narró cómo le afectó enterarse que se encontraba contagiada de la enfermedad y como se dio su tratamiento, pues llegó aseverar que ahora se encuentra muy bien de salud y que tuvo mucha suerte. Así lo dijo:

Por supuesto que me espanté muchísimo, fui muy afortunada de que ya estoy bien, de que ya no tengo el virus. No tuve ninguna complicación, porque aparte se dudó del resultado, hasta que se confirmó, y como gracias a Dios fui asintomática, entonces era más difícil saberlo

Sin embargo la actriz no estuvo sola ya que encontró mucho apoyo en su familia ya que su esposo e hijos estuvieron con ella guardando la cuarentena y recientemente se incorporó a las grabaciones del proyecto “La mexicana y el güero”, completamente libre de la enfermedad. A su vez también afirmó que no quiso dar a conocer que padecía la enfermedad por que es una cuestión muy delicada:

Simplemente tienes que hacer lo que dicen los doctores, y estar aislado, entonces estuve aislada en la casa de ustedes, no quise comentar nada porque es una cuestión muy difícil, hay muchas personas que están perdiendo la vida desgraciadamente por este virus, es muy contagioso y solamente me uno a esas personas que están sufriendo con este virus

La actriz dirigió sus agradecimientos a dios y dijo que se encuentra recuperada para poder seguir trabajando. Itatí pudo haberse contagiado durante su visita al programa “¿Quién es la máscara?”, en donde también resultaron contagiados Omar Chaparro y Consuelo Duval, quienes son conductores de dicho programa.

Quien dio a conocer la noticia fue la periodista Ana María Alvarado, pues informó que la actriz se había contagiado tras su visita al popular proyecto y que había dado positivo en las constantes pruebas de COVID-19 que realiza la televisora. No sólo eso sino que también informó que toda su familia se había contagiado por lo que todos estuvieron contagiados.

Otra de las personas cercanas a Itatí que resultaron contagiadas fue el actor Eduardo Santamarina, quien era ex pareja de Itatí y que la fue a visitar hace un mes cuando se dio el trágico fallecimiento de Itatí Zucchi, la madre de Cantoral. Santamarina tuvo dos hijos con la actriz y acudió a darle el pésame, pues también era una persona muy querida para él y para sus hijos.

En el caso de Santamarina, el actor tampoco dio a conocer que se encontraba contagiado de la enfermedad y sólo confirmó que la había tenido luego de haber pasado la cuarentena, además afirmó que no tuvo síntomas ni ningún malestar y lo adjudicó a su dieta y a su excelente estado de salud. Así lo dijo Eduardo al programa Sale el Sol:

A mí ya me dio. Tuve COVID hace como dos meses, más o menos. Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca