Belinda, Galilea Montijo, Adela Micha: así fueron los encontronazos de Daniel Urquiza con las famosas

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Daniel Urquiza, conocido como “el rey de las extensiones”, fue encontrado sin vida en su departamento de la exclusiva colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Los reportes indican que el cuerpo de Pedro Miguel Mora Ornelas, nombre verdadero del empresario del estilismo, fue hallado por guardias de seguridad colgado de la regadera, por lo que la noticia de su muerte fue difundida como suicidio.

Tras varios meses sufriendo de una fuerte depresión, hecho que fue dado a conocer por sus allegados, el empresario de 38 años habría tomado la determinación de dar por terminada su vida en su vivienda ubicada en el exclusivo edificio Torre Museo, localizado en el cruce de las calles Hegel y Tres Picos, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Daniel Urquiza adquirió fama internacional por sus trabajos en el campo del estilismo, donde la aplicación de cabellera natural con una técnica propia, fue su carta fuerte con la que logró crear un emporio que dio servicio a estrellas internacionales como Paris Hilton, Carmen Electra y Kim Kardashian.

Gracias a su empresa Star Extensiones, cuyo salón de belleza se ubica en la Torre Mayor de Reforma, en la Ciudad de México, Daniel pudo trabajar con diversas famosas de la farándula nacional, pero fue su carácter explosivo y su forma directa e incisiva de dirigirse lo que también generó polémicas y enemistades.

Una de de las primeras estrellas que trabajó con él fue Lorena Herrera, quien lo apoyó desde sus inicios fungiendo como la imagen de su negocio, pero fue cuando el negocio ya comenzaba a cobrar fama internacional que él la acusó de querer aprovecharse de su imagen para señalar que sus extensiones eran parte de una empresa de la actriz con la intención de “sacarlo de la jugada”. Daniel no lo permitió y la acusó de apropiarse de varios productos cosméticos valuados en cientos de miles de pesos.

De Carmen Muñoz, entonces conductora de Enamorándonos, Daniel aseguró que, además de que le iba a patrocinar unas extensiones para una participante del reality show de citas, la presentadora lo apuró porque tenía que volver a la televisora. Él reclamó su irresponsabilidad por llegar tarde y le exigió su retiro del negocio, no sin antes exigirle que le pagara más de 100 mil pesos, el hecho quedó plasmado en video.

En 2019, la periodista Elisa Beristain acudió al saló de Daniel Urquiza para colocarse extensiones y entrevistarlo, en dicha charla habló en contra de Belinda:

“Le gusta sacar y presumir lo que no tiene, porque presume que tiene caserón en el Pedregal, pero que renta, y presume de lo que no tiene. Se siente tan guau, pero está tan miau”, asegurando que la cantante es una “cazafortunas”. El problema comenzó cuando el empresario señaló que nunca contrataría a Belinda, pues se le hacía una persona “sin chiste e insignificante”, asegurando que no le caía bien.

Adela Micha fue contratada hace tres años para hacer unos comerciales del establecimiento de belleza, pero cuando él quiso contratarla de nuevo, ella buscó cobrar el doble. A este hecho se sumó a la filtración de audios donde Micha se queja con comentarios despectivos del negocio del peinador, desatando su furia.

Para la conducción de la segunda temporada de Hair Empire, el reality show que Daniel grabó y compartió en su canal de YouTube para promocionar su trabajo, contrató a la presentadora Rebecca de Alba, pero la relación laboral no prosperó porque Daniel la exhibió con varios videos donde aparece quejándose de las extensiones y se puede apreciar cómo menosprecia a las trabajadoras del salón de belleza.

“El contrato era de siete a diez de la noche, pero como no dabas ni una ni tienes ni idea de cómo conducir un reality, esto se alargó hasta altas horas de la noche. Es de verdad un problema trabajar con este tipo de personas porque gracias a Rebecca de Alba y al tiempo que me hizo perder pues tuve que contratar a otra conductora, Mónica Noguera, y mi dinero completamente a la basura. Las groserías de estarse cuchicheando con la gente, en mi casa, porque el salón es mi casa, eso es de ser muy finísima persona, ReNaca de Alba: mi oficina va a poner algo que te va a caer como cubetada de agua. Si tú eres sincero con alguien, a mí si me caga la madre alguien se nota en pantalla, la gente no es pendeja, como tú, Rebecca", expresó el estilista en uno de sus videos.

De Galilea Montijo, el hoy fallecido aseguró que ésta había cambiado su forma de ser en un intento por ser percibida como una mujer más refinada. Así lo dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda:

“Las actitudes por ejemplo de Galilea, mamonas, van en la calle y no quieren dar autógrafos y eso. ¿Cómo vas a salir con con una patada en la calle de que, si te dicen una foto, ‘ay, no, ahorita no’? ¿Cómo no? Es parte de tu trabajo, es parte de tu ingreso. ¿Qué es lo que le está pasando a Galilea? Cuando era la rancherita que era antes caía bien porque era ella, pero ahora que se las quiere dar de muy nice, de muy alta sociedad, no le queda, porque la muy pendeja ni siquiera sabe lo que trae puesto, no sabe ni siquiera las bolsas que trae de qué están hechas”.

Con la presentadora tapatía tuvo una enemistad que duró más de una década, y terminó revelando que Montijo presuntamente hace brujería y rituales esotéricos, además de pertenecer a la hermandad santera para obtener dinero y poder. Incluso confesó que Galilea hacía estos “trabajos” dentro de los foros. Se dice que Galilea lo bloqueó de múltiples programas de Televisa, por ello Urquiza le tuvo coraje y la señaló de ser su principal enemiga.

