Ni Mega Ofrenda ni peregrinación a la Basílica: Sheinbaum adelantó que ambas celebraciones serán virtuales por COVID-19

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Cada año, millones de fieles de todo el país se reúnen en la Basílica de Guadalupe para la celebración del 12 de diciembre; no obstante, este 2020 será diferente por la epidemia de COVID-19 en México, pues ya fue confirmada la cancelación de las misas.

Asimismo, la tradicional celebración mexicana de Día de Muertos se verá afectada por la misma razón, de manera que este año será inusual por el cierre de los panteones del área metropolitana de la capital a fin de evitar aglomeraciones.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que el viernes se darán a conocer las medidas para celebrar el Día de Muertos de manera virtual, además de que se presentarán más detalles sobre los acuerdos a los que llegó el subsecretario de gobierno capitalino, Alfonso Suárez del Real, con las autoridades eclesiásticas para el próximo 12 de diciembre.

“Hay una reunión que se tiene del secretario de gobierno con las autoridades eclesiales de la iglesia”, comentó.

(Foto: CDMX)

Y es que ayer por la tarde, la Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado solicitando a los peregrinos visitar la Basílica en noviembre o enero, para evitar las aglomeraciones, ya que los días 11 y 12 de diciembre quedaron cancelados las actividades religiosas en la Basílica de Guadalupe, motivo por el cual no habrá ninguna celebración ni homenaje a la Virgen.

Lo único que se permitirá a las persona es pasar frente a la imagen, y nadie podrá permanecer en el recinto o alrededores, tal como se lleva a cabo en las misas habituales.

Además, hicieron un llamado a las Arquidiócesis y las diócesis del país para que promuevan que los feligreses las celebren de manera local, en caso de ser posible, o en sus casas.

Salvador Martínez invitó a “los feligreses que quieren participar en la mañanita y celebraciones litúrgicas del 11 y 12 de diciembre a hacerlo a través de los medios de comunicación masiva o por medio de las plataformas digitales donde se harán transmisiones diferidas del evento”.

Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

En cuanto a la celebración del Día de Muertos, la mandataria capitalina manifestó en su conferencia de prensa del pasado 15 de octubre que “no es momento para grandes fiestas”, pues la pandemia sigue y con ella las medidas para evitar la propagación del virus.

La mayoría de alcaldías que conforman la capital de México han señalado que no habrá apertura de los panteones existentes, para los días 1 y 2 de noviembre.

No obstante, Sheinbaum dijo que se emitirá una sola indicación para todos los panteones de la capital, es decir, deberá ser unificada.

“Tiene que haber una instrucción única del Gobierno. No podemos dejarlo a cada alcaldía y lo vamos a anunciar ya la próxima semana. Sabemos lo que significa en términos de cultura el 1 y 2 de noviembre, el ir a celebrar a nuestros muertos a los panteones, pero no queremos tampoco que haya brotes de contagios. Todo tiene que balancearse y la decisión final de qué va a pasar la vamos a dar la próxima semana en todas las alcaldías”, enfatizó al señalar que no es momento de festejar.

Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

Además de ello, reveló que este 2020 no habrá Mega Ofrenda en el Zócalo.

Ya que no habrá Mega Ofreda ni se podrá visitar los panteones, invitó a los ciudadanos a poner las tradicionales ofrendas en sus casas, de manera que se pueda apoyar a los productores de flores de cempasúchil de la ciudad, reactivando su economía.

“Compren cempasúchil, hagan sus ofrendas en sus casas, ayúdenos a que los productores de Xochimilco puedan tener los mismos ingresos que tienen durante esta época. Es una flor bellísima que es parte de nuestra cultura, parte de la celebración de Día de Muertos”, insistió.

