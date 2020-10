Mapa del coronavirus en México 21 de octubre: más contagios y hospitalizaciones hacen temer rebrote

Ilustración: Jovani Pérez

Autoridades de la Secretaría de Salud registraron 5,788 contagios más de coronavirus, por lo que ya suman 860,714 casos confirmados en el país; mientras que con 555 muertes provocadas por la enfermedad en las últimas 24 horas, México acumuló 86,893 defunciones desde el inicio de la epidemia.

Asimismo, en el país hay 39,680 casos sospechosos, 1,032,997 negativos y un total de 2,207,837 personas estudiadas desde el primer caso, lo que significa que el índice de positividad es de 41%. Cabe mencionar que el mayor porcentaje de positividad alcanzado en el país fue en la tercera semana de julio, cuando llegó a 49%.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que hay signos tempranos de repunte de la epidemia, pues detalló que las señales son tres: un incremento de contagios semanales, un aumento del porcentaje de positividad en pruebas de laboratorio y un mayor número de hospitalizaciones.

“Resumen: tenemos señales tempranas de un repunte de la epidemia”

En ese sentido, los casos confirmados aumentaron 4% entre la semana 40 y 41 de la epidemia.

De igual manera, estimó que 43,226 (un 4% del total) son casos activos por presentar síntomas en los últimos 14 días, siendo la Ciudad de México y Nuevo León son las entidades con mayor número de casos activos con más de 3,000, seguidas del Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Querétaro y Durango como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran más de la mitad (60%) de los casos activos del país.

No obstante, en días previos, autoridades federales de salud han advertido sobre el riesgo de posibles rebrotes en algunas entidades: Durango, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, Nuevo león, Coahuila, San Luis Potosí e Hidalgo.

No hay que olvidar que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Tabasco, Jalisco y Tamaulipas que en conjunto conforman cerca de dos tercios (63%) de todos los casos acumulados registrados en la nación.

Respecto a las defunciones, López-Gatell destacó que, en contraste con el aumento de contagios, el descenso en la cifra de fallecimientos a nivel nacional continúa.

Sin embargo, el especialista mostró que además de las muertes confirmadas por COVID-19, hay otras 10,370 sospechosas, de las cuales no se pudo obtener una muestra de laboratorio. Inclusive, hay otras 4,020 sin posibilidad de resultado, pues la muestra no llegó a un laboratorio; sólo de 443 defunciones sospechosas con muestra hay posibilidad de obtener un resultado.

De acuerdo con el documento técnico, Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (63.1%) de todas las del país.

En cuanto a la disponibilidad y ocupación hospitalaria, el funcionario informó que en camas generales, la ocupación es del 31%; mientras que las camas con ventilador para los pacientes más críticos registran el 26% de ocupación. En esta ocasión no detalló las entidades que registran mayor ocupación hospitalaria.

Gatell aseguró que este incremento en la hospitalización podría ser una señal positiva de que están llegando personas más tempranamente.

Por su parte, el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó que “no hay rebrotes todavía, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote; están disminuyendo los fallecimientos, esa gráfica que no se mostraba de esa forma es para nosotros un alivio y demuestra con mucha claridad que no hay un rebrote”.

Incluso, aseguró que algunos estados, como Chiapas podría avanzar en breve a color “verde” en el semáforo epidemiológico: “La mayoría de los estados sigue con resultados favorables (...) ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde”.

