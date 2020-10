“No es momento para grandes fiestas”: Sheinbaum adelantó que celebración por Día de Muertos será virtual

Foto: Cuartoscuro

Para gran parte de la población mexicana, los primeros días de noviembre tienen gran relevancia sobre otras fechas del año, pues festejan el Día de Muertos. Por ello, ante la crisis sanitaria de coronavirus que llegó a México en febrero, han comenzado a preguntarse cómo se celebrará este 2020.

Es una tradición que cada año familias acudan a los panteones a convivir y dejar flores a sus fallecidos; sin embargo, en el caso de la capital de México, la mayoría de alcaldías que la conforman han señalado que no habrá apertura de los panteones existentes, para los días 1 y 2 de noviembre.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

Ante ello, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que la próxima semana se emitirá una sola indicación para todos los panteones de la capital, es decir, deberá ser unificada.

“Tiene que haber una instrucción única del Gobierno. No podemos dejarlo a cada alcaldía y lo vamos a anunciar ya la próxima semana. Sabemos lo que significa en términos de cultura el 1 y 2 de noviembre, el ir a celebrar a nuestros muertos a los panteones, pero no queremos tampoco que haya brotes de contagios. Todo tiene que balancearse y la decisión final de qué va a pasar la vamos a dar la próxima semana en todas las alcaldías”, enfatizó al señalar que no es momento de festejar.

Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

“La pandemia sigue, tenemos que seguirnos cuidando. No es momento todavía de grandes fiestas y vamos a buscar balancear tanto la cultura y al mismo tiempo controlar la pandemia”, precisó.

Además de esa indicación, dio a conocer que antela emergencia sanitaria, no habrá Mega Ofrenda este año en el Zócalo.

“No. Vamos a hacer una fiesta virtual y la vamos a anunciar la siguiente semana. Es muy especial porque, a través de una aplicación y un desarrollo que se hizo, van a poder subir las fotografías de sus familiares fallecidos”, dijo.

Ya que no habrá Mega Ofreda ni se podrá visitar los panteones, invitó a los ciudadanos a poner las tradicionales ofrendas en sus casas, de manera que se pueda apoyar a los productores de flores de cempasúchil de la ciudad, reactivando su economía.

“Compren cempasúchil, hagan sus ofrendas en sus casas, ayúdenos a que los productores de Xochimilco puedan tener los mismos ingresos que tienen durante esta época. Es una flor bellísima que es parte de nuestra cultura, parte de la celebración de Día de Muertos”.

Foto: Pedro Pardo / AFP)

Por otro lado, la mayoría de alcaldes de la ciudad se había pronunciado ante el cierre de panteones para esos días festivos.

“El Día de muertos estarán cerrados los panteones. Vamos a celebrar en nuestro corazón, pero no vamos a exponernos en los panteones”, había dicho Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

En Tláhuac, cuyo alcalde es Raymundo Martínez, se anunció que el cierre del panteón “San Andrés Mixquic”, habría sido desde el 30 octubre al 2 de noviembre.

Por su parte, en Xochimilco, el alcalde José Carlos Acosta, dijo que tras seis meses de haber cerrado puertas, los habitantes podrían visitar a sus difuntos 15 días antes del 1 y 2 de noviembre en los 14 panteones que se encuentran en la demarcación.

Todas las demás alcaldías se pronunciaron de manera similar; sin embargo, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa de Morelos y Azcapotzalco no emitieron ninguna indicación para esas fechas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Cómo será la visita a los panteones durante Día de Muertos este año de pandemia

Mapa del coronavirus en México 15 de octubre: Chihuahua y Nuevo León superan el 50% de ocupación hospitalaria