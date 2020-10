Fideicomisos: Arturo Herrera aseguró que los recursos del Fonden son insuficientes para cubrir desastres naturales

El titular de la SHCP, Arturo Herrera, explicó por qué la desaparición de algunos fideicomisos no afectará la ejecución de programas del gobierno (Video: Twitter@ArturoHerrera_G)

De nueva cuenta, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, se dio a la tarea de explicar por qué la potencial desaparición de algunos fideicomisos no tendrá ningún impacto en los programas de ciencia, educación, tecnología y protección contra desastres naturales.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que los recursos con los que actualmente cuenta el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) son insuficientes para cubrir sus necesidades.

Los recursos que se han venido aportando han sido insuficientes para cubrir las necesidades que tiene el Fonden

Herrera Gutiérrez señaló que el Fonden no cuenta con recursos, pues tiene una deuda de 12,123 millones de pesos (Foto: Reuters / Luisa Gonzalez)

Detalló que dicho fondo tenía, hasta el último día de agosto, 4,911 millones de pesos (mdp) en su cuenta; sin embargo, los desastres naturales ocurridos en los últimos años, como sismos y huracanes, han dejado pasivos por más de 18,034 mdp. Al hacer la diferencia, resulta que el Fonden tiene una deuda de 12,123 millones de pesos .

El Fonden hoy, en términos netos no tiene recursos, lo que tiene son deudas. Nos queda la tarea de pensar cuál es el mecanismo que el gobierno y el Estado mexicano tienen que implementar para poder paliar estas contingencias

El titular de la SHCP destacó que, a pesar de que dicho fideicomiso cumple una función importante, “hay un problema operativo que hace que el Fonden, tal y como existe hoy, no sea adecuado.”

Recientemente, se aprobó en las comisiones del Senado el dictamen que avala la minuta por la que desaparecen 109 fideicomisos y se turnó de inmediato a la mesa directiva de esa Cámara.

Miembros de la comunidad científica, cultural, académica, entre otras, se oponen a la desaparición de 109 fideicomisos (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, Herrera Gutiérrez abordó las preocupaciones externadas por miembros del Centro de Estudio y Docencia Económicas (CIDE). Explicó que “los fideicomisos en la administración pública son construidos para permitir transitar un año fiscal, es decir, lo que no se pueda hacer en el otro. Eso es válido para la Secretaría de Turismo, para Sedatu, etc., pero no lo es para los entes que son considerados paraestatales.”

En este sentido, señaló que el CIDE tiene inscrito en el artículo primero de su estatuto su calidad como entidad paraestatal, por lo que la iniciativa de desaparición de tales vehículos financieros no tendría por qué afectarle.

De tal forma que, si el CIDE quiere llevar parte de sus ahorros de un año fiscal a otro, no necesita de un vehículo financiero como el fideicomiso, pues lo pueden mantener en sus propias cuentas

El secretario de Hacienda aseguró que los recursos asignados a las Instituciones de Educación Superior están garantizados (Foto: Reuters)

Aunado a esto, dijo que otra preocupación pueden ser los vaivenes presupuestales; cuestión que desestimó al comentar que los recursos vienen de la asignación federal anual, “así que aunque hubiera vaivenes, esa es la fuente a través de las cuales se estaba fondeando esos fideicomisos”, comentó.

Como último punto, el secretario de Hacienda dijo que a pesar que en este año se tiene prevista una caída de 8% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, y en consecuencia se estima una disminución en los ingresos del gobierno en la misma magnitud, los recursos asignados a las Instituciones de Educación Superior públicas están garantizados.

A pesar de que el PIB va a caer 8%, no se ha hecho un recorte de un solo peso a ningún ente de la Educación Superior pública, incluyendo el CIDE

“La comunidad del CIDE y a las comunidades ligadas a institutos de investigación y de Educación Superior en nuestro país deberían estar tranquilas, la desaparición del fideicomiso no hace más que liberar ciertos recursos, pero esos mismos serán fondeados a través del presupuesto”, agregó Herrera Gutiérrez.

