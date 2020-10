Arturo Herrera defendió la desaparición de fideicomisos: no se perderán fondos

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defiende desaparición de fideicomisos (Video: Twitter @Hacienda_Mexico)

Tras el avance la semana pasada en la Cámara de Diputados de la extinción de 109 fideicomisos que financiaban sectores como el científico, la cultura, el deporte, los derechos humanos e incluso ayuda contra desastres naturales y medio ambiente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aclaró que los apoyos a beneficiarios continuarán.

“Ha habido una discusión muy álgida sobre el financiamiento de programas importantes para el país, como educación, cultura, ciencia y salud. Insisto que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas", aseguró en un video publicado en redes sociales el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

“Sin embargo, la preocupación es legítima y requiere de una explicación adecuada”, añadió el funcionario. A continuación, el titular de Hacienda detalló primero que, cuando se ejecuta el gasto en un gobierno, existen dos mecanismos: el presupuesto y los fideicomisos.

El primero tiene un proceso de tres tiempos: la dependencia en cuestión, cualquiera de ellas, manda una orden de pago a un proveedor. Esta orden llega a la Tesofe (Tesorería de la Federación) y este recurso es depositado inmediatamente en el beneficiario.

La oposición buscará que la extinción de fideicomisos sea bloqueada en el Senado (Foto: Cuartoscuro)

En cambio, un fideicomiso contiene un paso más. Después de que el dinero de la Tesofe es depositado en el fideicomiso, el recurso se queda en este mecanismo hasta que se hace el pago. Sin embargo, el uso de esta vía es marginal comparado con la del presupuesto.

“La mayor parte del gasto, para ser claros, se ejecuta a través del presupuesto. En el año fiscal de 2019, el gobierno gastó 6.1 billones de pesos. De ellos, 29,000 millones fueron a través de fideicomisos. Esto quiere decir que el 99.53% se hizo a través del presupuesto”, explicó Herrera.

En ese sentido, el fideicomiso es excepción más que regla, a través de los cuales se dan pagos a distintos sectores

Pero, ¿por qué se hace a través de fideicomisos? “Porque el presupuesto se aprueba cada año y tiene una validez del 1 de enero del siguiente año al 31 de diciembre. Los recursos que no son utilizados se pierden al empezar el siguiente año", precisó el funcionario.

El sector científico protestó en las afueras de la Cámara de Diputados contra la desaparición de fideicomisos que financian ciencia y tecnología en todo el país (Foto: Cuartoscuro)

“Una forma de brincarse eso es formar un fideicomiso. Es un vehículo financiero de propósito específico, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Algunas dependencias que no pueden gastar el recurso lo aportan al fideicomiso y este sí puede brincar el año y puede realizar pagos a lo largo del tiempo”, explicó.

Sin embargo, Herrera argumentó que la actual administración considera este mecanismo como “poco adecuado". “No es transparente y el recurso se reporta como gastado cuando llega al fideicomiso, no cuando el fideicomiso entrega ese dinero”, precisó.

Además, indicó que los fideicomisos “a veces pueden esconder ineficiencias”. “Por ejemplo, hay un fideicomiso que detectamos hace unas semanas con 1,200 millones de pesos sin un solo movimiento desde 2013, salvo un pago anual de 1.2 millones al banco que lo opera”, manifestó.

Por último, el titular de Hacienda destacó que “la utilización o no de los fideicomisos no va a tener impacto en los beneficiarios. Al final, el camino más corto es el que no para en un fideicomiso, pero también tiene mayor ventaja, desde Hacienda podemos garantizar que esta gente, un investigador, un deportista de alto rendimiento, recibió sus recursos", dijo.

