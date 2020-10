Facultad de Química de la UNAM separó a dos profesores por realizar comentarios sexistas y misóginos

La Facultad de Química anunció que dos profesores de su plantilla fueron separados de "cualquier contacto con estudiantes" (Foto: Galo Cañas/cuartoscuro)

En un comunicado, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que dos profesores de la plantilla fueron separados de “cualquier contacto con estudiantes”.

La Facultad informó que uno de los profesores de asignatura pertenecía al Departamento de Fisicoquímica, mientras que el otro era parte del Departamento de Matemáticas.

La plantilla estudiantil acusó en redes sociales a los profesores, publicando videos por actitudes misóginas y machistas. En un primer metraje se observa a Mario Chin, quien realizó bromas relativas a la violencia contra la mujer durante una de sus clases en línea.

Arturo Zentella es el segundo profesor identificado por un video. En él se oye que Zentella hace referencia a los contenidos de su asignatura aludiendo que las lecturas de la clase no la sustituyen. Por lo que una alumna le cuestionó este tema durante la sesión, y la respuesta del profesor fue “pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”.

Al final del documento publicado por la Facultad, y firmado por su director Carlos Amador Bedolla, se compromete a luchar por prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.

Un tercer profesor denunciado por la Colectiva Toffana, del cual no ha dado resolución la Facultad de Química, es Ramón Betancourt, quien durante su clase menciona que el acoso hacia las mujeres no es “nada más por culpa del acosador, también las mujeres dejan mucho que dar”.

Cabe recordar que las instalaciones de esta facultad de la UNAM se encuentran tomadas por la Colectiva Toffana desde el 14 de octubre, cuando ingresaron de manera pacífica, con la cooperación de las autoridades.

Esto se dio luego de que el pasado 11 de octubre, una alumna de dicha institución hiciera pública una denuncia en contra de su ex pareja, en la que reclamó abusos físicos y sexuales. Después de su publicación, hubo reclamos por la nula actuación de las autoridades de la FQ.

Durante estos días que ha estado tomada la facultad, las mujeres organizadas que se encuentran en su interior, mantuvieron varias reuniones con directivos de esta escuela de la UNAM.

Algunas resoluciones que se han alcanzado en estas mesas de trabajo fueron publicadas por la propia Facultad de Química el pasado 19 de octubre. Los acuerdos son los siguientes:

- El paro de actividades no ha concluido y el diálogo proseguirá el día de mañana, 20 de octubre.

- Los exámenes extraordinarios se postergarán una semana y los de titulación podrán continuar.

- En el Edificio B se permitirá el acceso de mujeres al área de Posgrado.

El pasado 14 de octubre dio inicio un paro de labores virtual que comenzó a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) y estaba estipulado que finalizaría a la misma hora del pasado 19 de octubre, esto luego de una votación realizada con la comunidad de la facultad y de presentar un pliego petitorio de nueve puntos, el cual no había sido acatado por las autoridades de la facultad.

La madrugada de este lunes, la Colectiva Toffana dio a conocer un nuevo pliego petitorio “formado y votado por la comunidad estudiantil”, en el cual indican que la toma de las instalaciones y el paro de actividades será “hasta que se dé una resolución completa a los puntos más importantes del pliego petitorio”.

Y horas después, publicaron en su cuenta de Facebook que dentro de la enfermería encontraron una denuncia que data del 21 de enero de 2019, en donde se indica que el enfermero de la facultad hostigó sexualmente a una alumna, quien se quería inscribir a un curso.

Asimismo, indicaron que el enfermero, que no cuenta con cédula médica, recetó tres medicamentos prohibidos en la enfermería. Dichas medicinas eran ansiolíticos, las cuales funcionan para inhibir el sistema nervioso.

