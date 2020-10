Tensión en la presa La Boquilla: agricultores refuerzan su vigilancia ante eventual arribo de la GN

Imagen de archivo. REUTERS/José Luis González

Los agricultores que mantienen tomada la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua, comenzaron el reforzamiento de sus filtros de seguridad en torno a la represa.

De acuerdo con medios locales, desde las 8 de la noche de este martes, alrededor de 20 agricultores colocaron varios autos para vigilar el tramo carretero de Camargo a La Boquilla, en el lugar conocido como “El Pescador”, al tiempo que reforzaron la vigilancia en la zona del campamento de la presa.

Esto ocurre ante el temor del arribo de la Guardia Nacional a las instalaciones de La Boquilla, desde la zona de Las Pilas, donde hay más de 2,000 elementos.

Este martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcántar, con la intención de concretar acuerdos para poder cumplir con el pago de agua previsto en el Tratado de 1944 con Estados Unidos.

En el encuentro participaron legisladores locales y federales de Chihuahua, quienes se unieron al diálogo para destrabar el conflicto entre los gobiernos estatal y federal, por la extracción del líquido en sus presas para entregarlo a Estados Unidos.

Sánchez Cordero dio a conocer el encuentro a través de su cuenta de Twitter, en donde también escribió que “una vez resuelto el caso, con la participación de autoridades de distritos de riego y estados vinculados al acuerdo, garantizando en todo momento el abasto de agua para consumo humano, se instalarán mesas de trabajo para atender necesidades de inversión y protección regional”.

Más tarde, la Secretaría de Gobernación indicó que durante la reunión, Alcántar Ortega entregó un pliego petitorio en representación de más de la mitad de los módulos de riego afectados por las sequías en Chihuahua.

Una vez que se revise dicho pliego petitorio, se instalará una mesa técnica de trabajo para revisar la infraestructura hidráulica necesaria para los distritos de riego y sus zonas conurbadas, así como para atender necesidades de inversión y protección regional, garantizando el abasto de agua para consumo humano.

Por otra parte, la familia LeBarón pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir en este conflicto.

Bryan y Julián LeBarón, junto con el activista Raymundo Eugenio Soto Villegas, tramitaron un recurso legal ante la CIDH para pedir que se dicten medidas cautelares en el caso, con el aval de agricultores y que se garantice la estabilidad económica de las personas de la región que serán perjudicadas si se cumple el envío del agua de la Presa La Boquilla a Estados Unidos.

Argumentaron que cerca de 12,000 personas en Chihuahua se pueden ver afectadas si se llevan el agua de La Boquilla, por lo que dijeron, miles de personas podrían verse obligadas a migrar a los Estados Unidos ante la imposibilidad de sembrar sus cultivos.

Además, también solicitaron al Estado mexicano, no hacer uso de las fuerzas armadas para realizar tareas del orden civil.

“Esto es importante, ya que solamente en el último mes, la presencia de la Guardia Nacional en la región ha tenido como consecuencia una ejecución extrajudicial y un ataque que culminó con lesiones graves” apuntaron.

Los agricultores aseguraron que no quieren que se deje de pagar, “pero que se asuma que si solamente existe ese camino, se pone en riesgo la actividad que alimenta a la región y al país. Pero queremos que se busquen alternativas en un clima de paz, donde no existe el miedo de las acciones represoras que pueda desplegar la Guardia Nacional, y no hablamos de en balde, ya ha habido muertos”, destacaron.

