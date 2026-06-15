Los servicios INAPAM que pocos usan y conviene conocer: asesoría jurídica, testamentos y servicios notariales

El INAPAM ofrece asesoría jurídica gratuita a cualquier persona de 60 años o más en México: sin cita, sin costo y sin necesidad de tener un abogado. El servicio cubre desde juicios sucesorios y conflictos de arrendamiento hasta casos de violencia contra adultos mayores, y está disponible de forma presencial, telefónica y por correo electrónico durante todo 2026.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo este beneficio como parte de sus programas permanentes, aunque es uno de los menos difundidos entre los cerca de 18 millones de adultos mayores que hay en el país.
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Qué cubre la asesoría jurídica del INAPAM
El servicio atiende asuntos en materia familiar, civil, penal y administrativa. Entre los casos más frecuentes se encuentran:
- Violencia contra personas adultas mayores
- Pensión alimentaria
- Juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios
- Conflictos por arrendamiento inmobiliario y terminación de comodato
- Rectificación de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción)
- Prescripción de bienes y jurisdicción voluntaria
- Registro o reconocimiento de personas adultas mayores
El personal especializado del instituto puede también emitir oficios y canalizar los casos a autoridades competentes cuando la situación lo requiere, lo que da seguimiento institucional a problemáticas que van más allá de una consulta inicial.
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La asesoría no sustituye la representación de un abogado en juicio. Su alcance es brindar orientación legal inicial, explicar los pasos a seguir y acompañar al usuario en la comprensión de su situación jurídica.
Quién puede solicitarla y qué documentos necesita
El único requisito de edad es tener 60 años cumplidos. Los documentos que se deben llevar son:
Credencial del INE o credencial INAPAM vigente
Documentos relacionados con el caso (contratos, actas, escrituras, según corresponda)
No se exige cita previa ni ningún pago. Si el adulto mayor tiene movilidad limitada o no puede acudir en persona, un representante puede realizar el trámite en su nombre, siempre que presente la credencial INAPAM del solicitante y su propia identificación oficial.
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Paso a paso para solicitar el servicio
El INAPAM ofrece tres vías de acceso al servicio de asesoría jurídica en 2026.
Vía 1: Presencial en la Ciudad de México
Hay dos módulos en operación, ambos en la alcaldía Benito Juárez:
Módulo Petén
Calle Petén 419, colonia Vértiz Narvarte, C.P. 03020.
Referencia: cerca del Metro Eugenia.
Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 14:30 horas.
Módulo CAI Universidad
Av. Universidad 150, Unidad Habitacional IMSS Narvarte, colonia Narvarte Oriente, C.P. 03020.
Horario: lunes a viernes, de 09:00 a 17:30 horas.
En ambos casos basta llegar en el horario indicado, presentar identificación y exponer el caso al personal de guardia.
Vía 2: Telefónica
Llamar al 55 5925 5366, de lunes a viernes en horario hábil. Esta opción permite recibir orientación inicial sin desplazarse, útil para quienes viven fuera de la Ciudad de México o tienen dificultades de traslado.
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Vía 3: Correo electrónico
Escribir a asesoriajuridicainapam@inapam.gob.mx con el nombre completo del solicitante, una descripción breve del caso y un número de contacto. El canal permanece activo incluso en días en que los módulos presenciales suspenden atención por días festivos o eventos especiales.
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Para quienes viven fuera de la CDMX
El INAPAM tiene presencia en los 32 estados del país. Para localizar el módulo más cercano, el Gobierno de México habilitó una plataforma en gob.mx/inapam donde basta seleccionar la entidad federativa y el municipio para obtener la dirección, teléfono y horario del módulo correspondiente.
El horario general de atención en módulos estatales es de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, aunque algunas sedes extienden su servicio hasta las 15:00 horas.
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Quejas y sugerencias sobre el servicio
El INAPAM habilitó un buzón electrónico para que los adultos mayores y sus familiares reporten fallas en la atención, hagan sugerencias o envíen felicitaciones sobre el servicio jurídico recibido.
El canal es independiente al correo de asesoría y forma parte del compromiso del instituto por mejorar la calidad de atención a este sector de la población.
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