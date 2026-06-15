México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 15 de junio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

PUBLICIDAD

Para este lunes se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 16 km/h , por su parte, la nubosidad será de 49% con probabilidad de lluvia del 20% antes del anochecer.

El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 15 de junio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 15 de junio

Temblor hoy 15 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 15 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Los servicios INAPAM que pocos usan y conviene conocer: asesoría jurídica, testamentos y servicios notariales

Las personas de 60 años o más pueden recibir orientación legal sin cita ni pago por temas familiares, civiles o penales, con atención presencial, por teléfono y por correo durante todo 2026

Los servicios INAPAM que pocos usan y conviene conocer: asesoría jurídica, testamentos y servicios notariales

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

El cantante se unió a la banda mexicana para grabar una serie de videos contra el bullying

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este lunes 15 de junio: reporte completo por alcaldías y municipios

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este lunes 15 de junio: reporte completo por alcaldías y municipios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presidente del Congreso de Michoacán pide disculpa por tocar narcocorrido del socio de “El Mayo Zambada” en el Pleno

Presidente del Congreso de Michoacán pide disculpa por tocar narcocorrido del socio de “El Mayo Zambada” en el Pleno

Detienen a Alejandro “N”, alias “El JP”, ligado al Cártel de Sinaloa en Baja California

Operación Restitución suma más de 2 mil 100 inmuebles asegurados y más de mil devueltos en Edomex

Detienen en Colima a Fernando “N”, “El Pollo”, ligado al Cártel de Sinaloa

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

ENTRETENIMIENTO

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

Christian Nodal besa a una fan adulta mayor en pleno concierto y desata ola de críticas en redes sociales

Susana Zabaleta responsabiliza a Nodal del conflicto con Cazzu y Ángela Aguilar

Celos en MasterChef México: Daniela Parra preocupada por reacción de su novio ante cercanía con Pablo Villagrán

MasterChef México 2026: quién fue el quinto eliminado oficial de la cocina más famosa

DEPORTES

BTS vs. Banda Tierra Sagrada: los mejores memes previo al partido entre México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

BTS vs. Banda Tierra Sagrada: los mejores memes previo al partido entre México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

Pidió perdón antes de celebrar: la historia detrás del primer gol del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey en el Suecia vs Túnez

El grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez

El ajuste que Javier Aguirre realizó con la Selección Mexicana previo a enfrentarse a Corea

Filas interminables, operativos de seguridad y una multitud ansiosa: así fue el inicio mundialista en el Estadio Monterrey