Padres de niños con cáncer denunciarán penalmente a AMLO, Jorge Alcocer y Antonio Ferrer

Un grupo de padres de niños con cáncer se manifestó en el Monumento a la Revolución y aseguró que se interpondrá una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ; Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa); y Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La tarde de este martes 13 de octubre, los manifestantes argumentaron que pretenden proceder por la falta de medicamentos que tiene el Estado mexicano, así como por omisión en lo referente a la atención médica que necesitan sus hijos.

De acuerdo con una cita rescatada por El Universal, estuvo presente Luis Fernando, padre de Gael, un menor que perdió la vista por esta enfermedad, quien acuñó que:

“Nunca ha pasado eso que los papás denuncien por falta de medicamentos u omisión, esperamos que esta denuncia pueda dejar una marca a la sociedad para que abra los ojos y se dé cuenta que no es cuestión de un partido político, ser de izquierda o derecha, nosotros como se nos ha dicho, no somos pagados, acarreados, no inventamos niños con cáncer, mi hijo es legalmente ciego gracias al desabasto, vamos a actuar legalmente para que se haga valer el derecho de mi hijo, lo que quiero es que lo que le pasó a mi hijo no le pase a otros niños ”.

Entre otras agendas que promueven los inconformes está el llevar al Congreso de la Unión una iniciativa en la que se reforme el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para que el gobierno garantice el adecuado cuidado de menores con cáncer, lo cual pretende rebasar el abasto de medicamentos y atención médica, pues también plantea apoyos económicos y educativos.

“ Buscamos que las fuerzas políticas no nos importa de qué color, respondan para que esta reforma constitucional y leyes secundarias se apruebe antes de que acabe la legislación, hacer una ley a favor de los niños con cáncer ”, expresó Israel Rivas.

Cabe recordar que dicho artículo plantea los derechos sociales de los mexicanos, la equidad de género, el acceso a la salud y el desarrollo sano de la familia y del individuo.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

Por su cuenta, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió que se investigue de manera urgente el robo de medicamentos oncológicos.

A través de un comunicado, Jesús Zambrano, presidente del sol azteca, señaló que el hurto de las 37,000 piezas de medicamentos “se suma al desabasto que ya padecían los enfermos de cáncer, pues el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) registraba un déficit de medicamentos, ya que tan sólo en los primeros seis meses de este año, destinó 1,706,094, 56% menos con respecto al año pasado”.

Finalmente, señaló que por parte del ejecutivo federal hay un estado de negligencia, pues su agenda política no es empática con los que padecen esta enfermedad.

“El Presidente está más preocupado por temas que benefician a su ambición política, las elecciones y por qué Austria se apoderó del Penacho de Moctezuma, que en la grave afectación que están padecimiento miles de infantes que necesitan urgentemente se les administre altas dosis de fluorouracilo, daunorubicina, y muchos más”, expresó.

