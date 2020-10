“No van a poder”: AMLO denunció sabotaje de empresas proveedoras de medicamentos para niños con cáncer

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que empresas abastecedoras de medicamentos para niños con cáncer, están realizando un sabotaje a su gobierno.

Por segundo día consecutivo, el mandatario habló sobre el tema de los medicamentos oncológicos. Durante su tradicional conferencia de prensa ofrecida en el Salón Tesorería en Palacio Nacional aseguró que tiene indicios de que estas empresas bloquean a su administración para no contar con los medicamentos “no solo en México, sino en el extranjero, son las mismas empresas de aquí”, dijo.

López Obrador aseguró que no habrá escasez de medicamentos “estamos tratando de solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niñas, niños con cáncer... Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno... estamos hablando de intereses creados”, señaló.

Aseguró que se trata de 10 empresas que vendían los medicamentos hasta el triple de su valor.

Foto: PRESIDENCIA DE MÉXICO

“Se les compraban a estas diez empresas como 70,000 millones de pesos, entonces vendían al doble, al triple del valor de las medicinas, no abastecían, se robaban el dinero de las medicinas, por eso no había abasto en los centros de salud, en los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno”, aseguró.

Destacó que es por eso que “se tomó la decisión de comprar los medicamentos en forma transparente. Se le pidió a la ONU para que ellos sean los que compren los medicamentos en el mundo, en las mejores condiciones”, apuntó.

López Obrador aseveró que debido a esto, ha habido una campaña en medios de comunicación por parte de estas empresas para atacar a su gobierno.

“Es una campaña permanente de ataques al gobierno, también muy difundida en los medios de comunicación. Porque aunque parezca increíble, hasta los periódicos tenían que ver con la venta de medicamentos. Entonces los entiendo bien, están molestos porque ya se acabó la robadera”, dijo.

“Entonces les digo a los padres, como lo dije ayer, que estamos buscando resolver en definitiva el problema y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes porque son monopolios que existen en algunos casos, trasnacionales”, señaló.

Sobre el robo de los más de 37,000 medicamentos oncológicos ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, López Obrador afirmó que ya se tiene avanzada la investigación y pronto se darán a conocer los resultados.

Imagen de archivo (EFE/ Mario Guzmán)

“Acerca del robo de estos medicamentos se tiene avanzada la investigación y pronto vamos a tener resultados. No puedo decir más, pero no van a poder con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país”, insistió.

“Es que llegaron a esos extremos.. a adulterar las medicinas, a vender medicinas caducas. Ya sin escrúpulos morales de ninguna índole. Sin consideraciones de respeto a las personas, haciendo a un lado el humanismo, todo por la ambición al dinero. Es como una enfermedad”, aseguró.

Insistió que es “increíble que se enajenen, que lleguen a esos niveles de ambición y que no les importe la salud de la gente, el bienestar del pueblo (...) y es lamentable que utilizan esta situación tan dramática que es, que los niños no tengan medicinas para la atención al cáncer”, señaló.

Recalcó que es obligación del gobierno proporcionar los medicamentos, pero aseguró que hay indicios de que “nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos y no solo en México, en el extranjero, las mismas empresas de aquí. Se hacen acuerdos con empresas afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos, nada más hoy tratamos este asunto de que es una razón de Estado y no van a poder, vamos a resolver el problema y vamos a evadir todo este acoso.. pero es normal porque se sienten afectados en sus intereses”, dijo.

