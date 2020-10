“Los pobres ya se quedaron”: acusaron de clasista a un maestro del CCH Sur por un comentario durante su clase virtual

El docente pidió a sus estudiantes que activaran la cámara, pero uno de ellos comentó que no podía hacerlo porque la tenía rota. Al profesor le pareció una excusa (Video: Facebook UNAMemes)

El esfuerzo que ha realizado la mayoría de los alumnos y profesores para adaptarse a la nueva modalidad de clases en línea es indiscutible. Sin embargo, a través de redes sociales, se han compartido ya varias grabaciones en las que se aprecia cómo algunos maestros muestran durante sus lecciones virtuales una actitud reprobable.

Este fin de semana, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartieron un video en Facebook para denunciar el comportamiento clasista de uno de sus docentes, quien fue identificado presuntamente como Jorge Santijeral, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur), que pertenece a la mencionada casa de estudios.

Al principio de la grabación, se ve cómo el maestro se dirigió al grupo y les pidió que prendieran sus cámaras. Sin embargo, uno de ellos le explica que no puede activarla porque la tiene rota.

“Está descompuesta, está totalmente rota, no puedo sacar mi video”, dice el alumno.

“¿Entonces qué sentido tiene que tomen clase si no pueden tener los elementos?”, contestó enojado el docente.

En ese momento, el universitario se defiende y recuerda que hay muchas familias en México que no cuentan con la economía necesaria para adquirir nuevos dispositivos o reparar los que ya tienen.

“Profesor, eso es muy poco considerado, considerando que muchos compañeros no tienen acceso a sus cámaras. Muchos sus familias no pueden ni siquiera costearse una webcam”, dijo.

“Ese rollo sale sobrando, los pobres ya se quedaron”, respondió tajantemente el profesor.

El comentario del docente detonó el enfado de las redes sociales, que calificaron su actitud de clasista y le recriminaron su falta de empatía.

“Ni todos los maestros son malos, ni todos los maestros son empáticos para entender el esfuerzo que implica estudiar la universidad. No todos los alumnos tienen lo necesario para cubrir esa expectativa. Ni todos los alumnos padecen de eso y abusan”, escribió en la publicación Dulce María Ramos Aguilar.

“Los pobres ya se quedaron, qué feo suena eso”, opinó Alexia Maia Vela.

“Quítenle la mitad de su sueldo al “profesor” para que vea que no es fácil cuando los padres hacen todo su esfuerzo para brindarnos a nosotros los hijos lo indispensable para educarnos”, agregó Yazz Pers.

“Qué mala onda de su parte profesor, digo, si es que se le puede llamar profesor. Lo dudo, no se le ve su profesionalismo por ningún lado. Ojalá y no tenga que lamentarlo”, comentó Miguel Beltrán.

A pesar de que muchos lamentaron la desafortunada frase del maestro, otros usuarios criticaron también al estudiante y opinaron que debería contar con todos los dispositivos tecnológicos necesarios para seguir la lección. Además, destacaron que ninguno de los alumnos del grupo tenía su cámara activada.

El caso recordó al de Sara Marisa Hernández Valtierra, de la Universidad de Durango, quien fue separada de su cargo por el trato que dispensó a sus alumnos (Video: Twitter/@Alextoor18)

El caso recordó al que protagonizó Sara Marisa Hernández Valtierra, profesora universitaria de Durango que sorprendió e indignó al público luego de que se diera a conocer una grabación de su clase virtual en la que grita, regaña y amenaza con reprobar a sus alumnos porque no puede ver sus rostros en el monitor.

En el video difundido se escucha cómo la profesora se dirigió a los jóvenes con enojo y un elevado volumen de voz: “o arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”. La maestra se ensañó particularmente con dos alumnos que afirmaron tener la cámara prendida aunque ella no los podía ver.

“Si entre nosotros nos podemos ver eso quiere decir que el Internet que está mal es el suyo, maestra”, intenta explicar un estudiante, pero ella explota en su contra. “A mí no me importa, Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda clara? Si yo no te veo, conmigo no estás. A todos los demás los veo y a ti es al único que no veo. ¿Mi Internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu micrófono, no me interesa. Tienes falta”.

El escándalo fue tal que la institución para la que trabaja, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), decidió separar a la profesora de su cargo por el resto del semestre, sin goce de sueldo, con el objetivo de concluir la investigación sobre los hechos denunciados en redes sociales por sus alumnos.

