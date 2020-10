“Llegó a sentirse que era un estadista”: la mordaz crítica de López Obrador a Peña Nieto y los medios que lo impulsaron

Se casaron en 2010

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes en su conferencia de prensa dijo que sus opositores, refiriéndose particularmente a los del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), tienen garantizada su seguridad y la libertad de protestar; pero, dijo, él también tienen derecho a la réplica y seguirá haciendo uso de ella, aunque algunos “les parezca extraño” .

López Obrador afirmó que “afortunadamente” tiene su conferencia mañanera para poder aclarar, replicar y argumentar la información que se publica en los medios de comunicación.

“Ahora afortunadamente nosotros podemos aclarar, replicar, argumentar. Y a periodistas como él le parece extraño que estemos utilizando nuestro derecho de réplica, porque antes era: ‘No responda porque le va peor’, porque no había forma”, indicó en referencia a los dichos del periodista Jon Lee Anderson.

Foto: Presidencia de México.

López Obrador dijo que en México se alcanzó el extremo de que algunos medios de comunicación impusieron a un presidente y que éste, “llegó hasta sentirse estadista”.

Lo anterior, en clara alusión al ex mandatario Enrique Peña Nieto, el cual se casó con la famosa actriz de Televisa, Angélica Rivera, poco antes de que se iniciara el proceso electoral del 2012, donde resultó ganador.

"Bueno, llegamos al extremo de que los medios pusieron a un presidente, que lo exaltaron, lo proyectaron, bueno, llegó a sentirse que era un estadista, todos los medios, y todavía no han ofrecido disculpas. Bueno, no todos, hubo excepciones, pero los medios más influyentes lo hicieron como una telenovela.

Sofía Castro fue parte de la familia presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram)

Así como cuando se quiere introducir al mercado un producto chatarra, ¿qué es lo que se hace?, un detergente, cualquier cosa que tiene muchos méritos y muchas propiedades, pues campaña, ¿no? hasta que la gente pensó que era un producto de buena calidad. Pero así se fabricaban los políticos", señaló López Obrador.

Desde que se anunció públicamente la relación entre Rivera y Peña Nieto, la sombra de un romance concertado, con fines mercadológicos, los rodeó. Para algunos especialistas el dovircio de la pareja, una vez terminado el sexenio de Peña, lo confirmó.

López Obrador reiteró que el conservadurismo en México está muy molesto porque está llevando a cabo la “Cuarta Transformación” del país, pero consideró que es un fenómeno mundial.

Foto: Presidencia de México.

"Es un movimiento mundial, el conservadurismo en el mundo hace exactamente lo mismo. Así está en Argentina, así está en España, así está en otras partes, hasta copian sus estrategias.

Y lo mismo los medios. El New York Times está igual que el Reforma, no hay ninguna diferencia. Afortunadamente, y esto lo digo por un escritor, periodista muy bueno, que yo respeto, que habló que yo no debería de estar replicando y hablando de los medios. Yo creo que no está entendiendo el proceso mexicano, lo digo con todo respeto.

También, el mandatario mexicano afirmó que no podría llevar a cabo el proceso de transformación sin el apoyo de la mayoría del pueblo, la oportunidad de réplica y la revolución que hubo en los procesos de comunicación, en donde son protagonistas las redes sociales.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se divorciaron el pasado mayo (Foto: Cuartoscuro)

"Nosotros no podríamos llevar a cabo la transformación que está en marcha si no contáramos con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de la mayoría del pueblo, ese es un fundamento básico. Es el pueblo nuestro ángel de la guarda, ese es un elemento que nos permite avanzar y acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, el apoyo del pueblo, que lo logramos porque se atiende al pueblo, nunca se habían destinado tantos apoyos a la gente humilde, a la gente pobre, que es la mayoría en el país.

Entonces, de ahí dimana el apoyo que tenemos del pueblo. No es nada complicado o complejo de entender, por eso hay mucha comunicación con la gente. Eso es algo importante.

Lo segundo que es muy importante es que ya cambiaron los medios de información. Yo creo que este investigador, amigo, serio, no ha aquilatado lo suficiente la importancia que tienen las redes sociales. A veces por edad pues uno se niega a aceptar lo nuevo, cuesta trabajo, por ejemplo, dejar de leer el periódico o las columnas.

Las hijas de Peña Nieto y Rivera siguen en contacto (Instagram)

Porque se levantaba uno… Al menos en mi generación no había internet, se tenía que ir al puesto a comprar el periódico y ya que traía uno periódico, conseguía uno el periódico y ya pues con un café a leer el periódico, a ver el periódico; ya eso ya no es lo usual, eso está cambiando, ahora todo es la tabla, el internet, entonces el mismo periódico se ve por el internet y las redes tienen muchísima información.

Entonces, hay que tomar en cuenta que hubo una revolución en todos los procesos de comunicación; y es reciente, es nuevo, y yo digo que fue para bien porque, si no, nos tumba el Reforma o El Universal, los programas de radio o la televisión, o el New York Times o el Washington Post, o el Financial Times o El País; entonces, ya no, eso no funciona así, afortunadamente se tienen a las benditas redes sociales.

Y un tercer elemento que tampoco creo que esté considerando es que nosotros tenemos esta posibilidad de réplica diaria con las conferencias", expresó el presidente López Obrador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Aquí no conmemoramos la fecha, en España sí”: López Obrador insistió en que debe haber una disculpa por la Conquista

“Está esto muy raro”: López Obrador confirmó robo de medicamentos para niños con cáncer

AMLO: recuperar el penacho de Moctezuma “es casi una misión imposible”, se lo han apropiado