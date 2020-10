“Aquí no conmemoramos la fecha, en España sí”: López Obrador insistió en que debe haber una disculpa por la Conquista

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este lunes en su conferencia de prensa sobre el retiro de la estattua de Cristobal Colón que este fin de semana se quitó de Avenida Reforma; confirmó que fue para su mantenimiento, sin embargo, expresó que sería bueno que cada quien se informe sobre esta polemica fecha ( 12 de octubre) de la que dijo: “Aquí no conmemoramos la fecha, en España sí”.

“Aquí no conmemoramos la fecha, en españa si, seguramente en madrid hay una ceremonia, y al menos hasta hace 5 años me tocó estar un 12 de octubre en Madrid, y hubo una ceremonia; salieron el rey y el presidente, fue hace más de 5 años porque todavía estaba Zapatero de presidente, entonces allá sí conmemoran esta fecha, aquí no”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aprovechó para decir que espera que el gobierno español, junto con la Corona española, se replanteen la propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios por los abusos durante la Conquista y Colonia, puesto que consideró, se malinterpretó su proposición.

Foto: Presidencia de México.

"Pero sí es importante esta fecha, es importante conocer lo que sucedió, en este encuentro este descubrimiento como le quieran llamar; cómo le llama O’Gorman, la invención de América.

Y de ahí mi propuesta de ofrecer disculpas, para lograr la reconciliación, porque se piensa que esto sucedió hace mucho tiempo y ya se olvidó; y no, no, entonces es mejor que con humildad se ofrezca disculpas a los pueblos originarios y se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones.

Se mal interpreto cuando lo plantee, ojalá se vuelva a analizar para que el próximo año se lleve a cabo estas disculpas, y que se garantice la no repetición, no al colonialismo, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían , catalogando todo como barbarie, y que civilizaron, porque esa es una justificación ideológica para la imposición y saqueo", señaló López Obrador.

Información en desarrollo...