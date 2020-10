AMLO: recuperar el penacho de Moctezuma “es casi una misión imposible”, se lo han apropiado

Foto: @lopezobrador_ / Twitter.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por medio de su cuenta de Twitter informó sobre la visita de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a Austria y su reunión con el mandatario Alexander Van der Bellen, con el propósito, dijo, de obtener piezas históricas y arqueológicas para que sean exhibidas en México, con motivo de los 200 años de Independencia.

"Con la misma intención de obtener piezas históricas y arqueológicas de México para ser exhibidas en nuestro país durante el Bicentenario de la Independencia, visitó Beatriz al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen.

Le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano", escribió el mandatario mexicano.

Gutiérrez Müller, escritora y esposa, informó a través de redes sociales que México y Austria firmaron un acuerdo de cooperación para acercar a los mexicanos de forma digital el acervo de la Biblioteca Nacional del país europeo.

“Con el mismo propósito de acercar a todos los fondos biblio-hemerográficos y los documentos que ya son de dominio universal, el Gobierno de México y el de Austria firman un acuerdo de cooperación. La Biblioteca Nacional de Austria posee un gran acervo sobre México como el Códice Viena, del cual comparto unas imágenes”, difundió.

Para ello, Beatriz visitó al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen. “Este convenio permitirá que todos los mexicanos conozcan el acervo digitalizado de esta histórica e importantísima biblioteca europea”, ya que el patrimonio cultural de la humanidad se comparte. “Por eso es de todos, no de un particular”, precisó.

La escritora se encuentra en su representación del presidente mexicano, con gobernantes y jefes de Estado de Europa, a fin de conseguir códices, piezas arqueológicas y objetos históricos de México, mismos que serán exhibidos en 2021, cuando el país celebre sus 200 años como nación independiente.

En ese sentido, el pasado jueves, Gutiérrez Müeller tuvo actividades en París, Francia, primer punto de su gira, donde se reunió con Brigitte Macron, primera dama de Francia. Ahí fue testigo de la firma de una Carta de Intención entre el Gobierno de México y la Biblioteca Nacional de Francia, la cual busca facilitar acceso al patrimonio histórico de ambas naciones, de manera digital.

Además, participó en París en la inauguración de una exposición sobre los olmecas y otras culturas mesoamericanas.

López Obrador habló este lunes en su conferencia de prensa sobre el retiro de la estatua de Cristóbal Colón que este fin de semana se quitó de Avenida Reforma; confirmó que fue para su mantenimiento, sin embargo, expresó que sería bueno que cada quien se informe sobre esta polémica fecha ( 12 de octubre) de la que dijo: “Aquí no conmemoramos la fecha, en España sí”.

“Aquí no conmemoramos la fecha, en españa si, seguramente en Madrid hay una ceremonia, y al menos hasta hace 5 años me tocó estar un 12 de octubre en Madrid, y hubo una ceremonia; salieron el rey y el presidente, fue hace más de 5 años porque todavía estaba Zapatero de presidente, entonces allá sí conmemoran esta fecha, aquí no”, indicó el mandatario mexicano.

Aprovechó para decir que espera que el gobierno español, junto con la Corona española, se replanteen la propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios por los abusos durante la Conquista y Colonia, puesto que consideró, se malinterpretó su proposición.

Pero sí es importante esta fecha, es importante conocer lo que sucedió en este encuentro este descubrimiento como le quieran llamar. Cómo le llama O’Gorman... La invención de América.

Y de ahí mi propuesta de ofrecer disculpas, para lograr la reconciliación, porque se piensa que esto sucedió hace mucho tiempo y ya se olvidó; y no, no, entonces es mejor que con humildad se ofrezca disculpas a los pueblos originarios y se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones.

Se mal interpreto cuando lo plantee, ojalá se vuelva a analizar para que el próximo año se lleve a cabo estas disculpas, y que se garantice la no repetición, no al colonialismo, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían , catalogando todo como barbarie, y que civilizaron, porque esa es una justificación ideológica para la imposición y saqueo", señaló López Obrador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: