“Creo en López Obrador”: Gerardo Vargas Landeros, el hombre que quiere gobernar Sinaloa, respaldó a la 4T

El ex funcionario de 57 años aseguró que cree en la Cuarta Transformación y en Morena (Foto: Facebook/ @Gerardo Vargas Landeros)

Sinaloa es uno de los estados que cambiará de gobernador en las elecciones de 2021. Aunque aún no hay candidato seguro para el puesto, Gerardo Vargas Landeros buscará ser el hombre de Morena para encabezar el gobierno de la entidad.

El ex funcionario de 57 años se define a sí mismo como un hombre común y corriente, felizmente casado. Además, señaló ser una persona apasionada por la vocación de servicio, de “poderle servir a la gente”.

“Política social es lo que yo he manejado los últimos 40 años y lo he hecho en familia. Me considero un político de tiempo completo, vivo para la política en un sentido social. Ese es Gerardo Vargas, alguien que le gusta estar cercano a la gente, alguien que se desprende de las cosas para poder ayudarlos”, dijo en entrevista con Infobae México.

La distinción por la que conocen a Gerardo Vargas es por esa política social que tengo muchos años, décadas, de llevarla a la práctica. Ese es Gerardo Vargas

Gerardo Vargas Landeros buscará ser el hombre de Morena para ser el titular de Sinaloa (Foto: Instagram/ @gerardovargaslanderos)

Y es que el sinaloense tiene 40 años de experiencia en la administración pública. Entre sus cargos más relevantes está el escaño que ocupó en la Cámara de Diputados (2006-2009) y cuando fue Secretario General de Gobierno de Sinaloa durante la administración Mario López Valdez (2011- 2017).

Aunque se caracterizó por estar en las filas del Partido de la Revolución Institucional (PRI). El motivo de su salida fue por diferencias en temas democráticos. Ahora forma parte de la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante.

“Me di cuenta en los últimos años que las decisiones que ellos tomaban para elegir a quienes iban a participar en sus representaciones en el tema político electoral no eran las que la gente quería. No eran los que el pueblo quería que los representara. Era un grupo de compadres, un grupo de amigos, era un grupo de gente que se dedicaban a jugar deportes, golf”, externó.

Ahora, indicó Gerardo Vargas, es parte de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama Cuarta Transformación (Foto: Presidencia de México)

Ahora, indicó, es parte de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama Cuarta Transformación. “Desde antes de la elección pude ver que ahí sí había democracia. Por eso estoy con Morena”, aseguró.

“Creo en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sé que hay temas que quedamos a deber como gobierno, pero hay otros que hemos crecido abismalmente. Vamos por el camino adecuado”, detalló.

Sin embargo, por su pasado, hay quienes rechazan la militancia de Vargas Landeros en el partido con más fuerza política en los últimos años. Un ejemplo es el de la diputada federal Tatiana Clouthier o el diputado local Pedro Lobo.

La diputada federal Tatiana Clouthier rechazó la militancia de Gerardo Vargas (Foto: Cuartoscuro)

“Yo públicamente hice acreditar mi militancia con mi credencial de militante de Morena, con mi QR que significa que estoy debidamente registrado ante las autoridades del INE. Entonces, ya lo que digan los demás, yo creo que no valdría la pena meternos en detalles. Nosotros los políticos tenemos que abonar y no criticar a otros políticos, porque es de lo que la sociedad ya está cansada”, aseveró.

Los sinaloenses hablamos de frente. Yo tiro la piedra y no la puedo esconder como lo están haciendo ellos

También habló del senador Rubén Rocha Moya, senador federal y principal rival en sus aspiraciones a la candidatura de Morena, quien ha rechazado la campaña de Gerardo Vargas. En las encuestas de los últimos meses, ambos están codo a codo en la preferencia de los consultados.

Rubén Rocha Moya, quien es senador federal, ha rechazado la campaña de Gerardo Vargas (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

“Rubén Rocha es un hombre de respeto, es un académico. Es un hombre que le entiende a la vida, a la política. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la cual le tengo gran respeto, pero él ha cuestionado, de igual manera, mi militancia. Yo le hice ver públicamente que no era así, que no anduvieran hablando mal de mi persona porque no era de hombres de bien hacer eso”, indicó.

A pesar de las diferencias de acciones y pensamientos, el ex secretario de gobierno anotó que nunca impugnaría si Rocha Moya es el candidato de Morena. “La mejor de las suertes para él y, por supuesto, ayudarlo como debe de ser. Espero que él haga lo mismo”, agregó.

“He demostrado capacidad”

Gerardo Vargas Landeros, durante su época como secretario de gobierno de Sinaloa bajo el mando del gobernador Mario López Valdez (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los temas centrales para el próximo gobernador de Sinaloa es la crisis generada por la epidemia de COVID-19. Gerardo Vargas explicó que, desde antes de buscar la candidatura, él y su familia colaboran para apoyar a la población.

“No hay que esperar a ser gobernador para poder atender los temas de Sinaloa. Yo tengo cuatro años, prácticamente desde que salí de la administración pública, y sigo haciendo política social”, manifestó.

Explicó que, junto con empresarios y su madre, salieron a las calles para darle de comer a la gente necesitada, así como donar despensas y medicamentos. Sin embargo, él y su madre padecieron los estragos del virus.

Uno de los temas centrales para el próximo gobernador de Sinaloa es la crisis generada por la epidemia de COVID-19 (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

“Mi madre se contaminó de virus y murió, pero quedamos satisfechos nosotros en la familia. Yo me enfermé y mi madre tuvo esa desgracia, pero ayudándole a la gente; lo que hemos hecho toda la vida”, externó.

Por lo pronto, primero es la sociedad y después vamos nosotros

También habló del tema de la violencia, que es uno de los temas que más aqueja a la entidad. “La violencia se tiene que atacar desde la parte familiar. Obviamente uno como gobierno tiene que hacer el ejercicio de ese poder, y combinar los recursos con la sociedad”, mencionó.

El también ex secretario de seguridad del estado recordó que redujo el 60% de los delitos (Foto: Facebook/ @Gerardo Vargas Landeros)

El también ex secretario de seguridad del estado recordó que redujo el 60% de los delitos. “Dicen que soy un hombre rudo. Soy rudo porque no me gustan las injusticias. Soy rudo porque no me gusta que la gente sobrepase las leyes o esté por encima del pueblo. Eso jamás lo voy a permitir. Si eso consideran ustedes que para mí es rudeza, pues sí soy rudo”, remarcó.

Por último, al ser cuestionado por las razones para votar por él, contestó que ha demostrado su experiencia y capacidad. “Nadie puede dudar de mis trabajos en la administración pública”, subrayó.

“Creo que mi vida pública ha sido transparente. No he tenido jamás alguna observación administrativa o judicial, mucho menos penal, fiscal. Absolutamente nada. Jamás Gerardo Vargas ha sido juzgado por ningún delito ni administrativo, ni judicial, ni penal, absolutamente nada. Eso para mí quiere decir mucho, muchísimo. Tengo muy claro lo que es la vida, tengo muy claro lo que es la familia y nos debemos a la sociedad, así que soy parte sustantiva de ella”, concluyó.

