Cuáles son los grupos criminales de EEUU que colaboran con los cárteles mexicanos

Crips, Hell’s Angels Bloods, MS-13 y Latin Kings son los grupos con rasgos de cárteles domésticos mejores estructurados en EEUU (Foto: AFP/Archivo)

En su narrativa del combate al narcotráfico, Estados Unidos atribuía la problemática a grupos criminales del extranjero, principalmente, de Colombia y México, pero eso ha dado un giro y reconoce que hay operación de facciones con características de cárteles domésticos en 27 estados de su territorio.

De las 50 entidades de EEUU hay presencia de grupos delincuenciales con estructura y capacidad de distribución similares a los grupos que proveen de narcóticos al sur de su frontera. Esto fue revelado por la revista Proceso en su edición del 20 de septiembre pasado.

A través de un documento, al cual tuvo acceso el medio, el Departamento de Justicia estadounidense delineó las zonas en que operan los socios de los cárteles mexicanos. El expediente expone la evolución del narcotráfico en aquel país desde 1973, año en que la administración de Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas.

Aunque en 16 estados hay presencia y asociación de diversos cárteles mexicanos, en el resto figuran el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las pandillas ya se han consolidado y compran droga a varios cárteles mexicanos (Foto: National Drug Threat Assessment)

En Texas es donde se registró mayor presencia de grupos criminales. Se trató de: HPL, La Línea, Mexicles, Orejon, Paisas, Sur-13, Tangos, Texas Mexican Mafia, Texas Syndicate. Además, el Cartel del Golfo operaba en ese estado con Bandidos y Barrio Azteca con Los Zetas.

El Cartel de Sinaloa fue asociado con Los Hermanos Pistoleros Latinos, New Mexico Syndicate, Los Carnales, Latin Kings, Aryan Nation, Mexican Mafia, Sureños Vagos, MS-13, Wet Back Power, Sinaloa Cowboys, West Texas tangos, los Negros, Arizona Mexican Mafia, Hell’s Angels, Gangsters y Border Borthers.

Este grupo delictivo trafica cocaína, mariguana, metanfetamina y fentanilo en Phoenix, Los Angeles, Denver, Atlanta, y Chicago, de acuerdo con la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte de Proceso, en Tenesse estarían asociados los del Cartel de Sinaloa y Los Zetas con Bloods, OMG’S, Gangsters Disciples y Rolling 60′s Crips. En Virginia habría varios cárteles mexicanos con los estadounidenses: Black Guerrilla Family, Bloods, Aryan Brotherhood, Crips y también Gangsters Disciples.

En Texas es donde se registró mayor presencia de grupos criminales registró (Foto: National Drug Threat Assessment)

Michigan está registrado con operaciones de Vice Lords, Bloods y Latinos. En Wyoming igual están varios cárteles con MS-13, Paganos y Sons of Silence.

Para el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación el gobierno norteamericano ubicó a su similar de Florencia 13 y Sureños. Esta agrupación es considerada como la tercera organización más peligrosa del mundo, solo detrás de la mafia rusa y las Triadas chinas.

Y la DEA ofrece una recompensa de USD 10,000,000 por informes que lleven a la captura de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. Distribuye drogas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta.

Para el caso de Florida igual hay asociación de varios cárteles mexicanos con Norteños y Sons of Silence. Donde no se identifican agrupaciones mexicanas pero sí estadounidenses es en Arkansas; ahí operan OMG’s y Gangsters Disciples. En Carolina del Norte se documentó a Young Gunners, Bloods y MS-13. Mientras que en Nueva york el predominio es de Bandidos y New Mexico Syndicate, al igual que varios cárteles mexicanos en asociación.

La DEA reconoce agrupaciones criminales con rasgos de cárteles domésticos (Foto: REUTERS/Mike Blake)

La DEA identifica a seis principales Organizaciones Criminales Transnacionales que continúan su expansión para el envío de droga hacia Estados Unidos, en especial por la frontera suroeste. Se trata del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y Los Zetas; aunque esta última se ha visto desarticulada, mantiene alianzas con otros grupos a través de células escindidas.

Esta dependencia, en su informe de enero pasado, ubicó a Latin Kings, California Mexican Mafia, 18th Street, Bloods, y Pagan’s OMG como pandillas de alcance nacional. En el reporte de septiembre pasado, Proceso destacó que Crips, Hell’s Angels Bloods, MS-13 y Latin Kings son los grupos con rasgos de cárteles domésticos mejores estructurados en EEUU. Con lo cual, el cruce de los informes sugiere que el cambio en la denominación, lejos de verlos mermados en su poder, se han expandido y consolidado.

De acuerdo con Jesús Esquivel, autor del reporte en el semanario, la DEA tendría identificados a los capos de esos grupos domésticos, nombres que deberían salir a la luz pública, según como ha actuado esta dependencia en los casos de México, Colombia. También sugiere que así como se habló de que los grupos mexicanos se habían “colombianizado”, en este caso, las facciones “gringas” se han “mexicanizado”.

