Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 8 de octubre para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el jueves 8 de octubre.

PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Historia: La educación ilustrada y su herencia actual

¿Qué vamos a aprender?

En nuestras últimas sesiones has trabajado con el liberalismo y la Ilustración, hoy continuarás analizando cómo estos movimientos tan importantes de la historia universal, transformaron la forma de ver, pensar y concebir el mundo a partir de sus ideas. El propósito será que valores la importancia de las ideas ilustradas y su vigencia en la sociedad actual.

¿Qué hacemos?

Te invitamos a realizar una lectura que te ayudará a recordar los aspectos más importantes de la Ilustración. En el transcurso de ella, busca la siguiente información para que la anotes en tu cuaderno:

¿Dónde y cuando surgió la Ilustración? ¿Cuál es el concepto clave de este movimiento? ¿Cuáles son sus postulados? ¿En dónde se difundieron las ideas ilustradas? ¿Qué procesos históricos influyeron en las ideas de la Ilustración?

Para saber un poco sobre la educación colonial, observa el siguiente video e identifica ¿quién es el personaje del que se habla?, ¿qué estudios realizaba?, ¿dónde tenía que estar para poder estudiar?

1. Sor Juana Inés de la Cruz

Al final compararás las ideas educativas de la ilustración, de autores como John Locke o Enrique Pestalozzi, frente a las ideas educativas de la actualidad.

Para el Reto de Hoy, es tiempo de completar el reto de la semana. En tu infografía, deberás concentrar la información de lo visto durante la semana, es decir: Los antecedentes de la Ilustración y sus principales ideas. Segundo, su influencia en el ámbito político y económico. Tercero, la influencia de las ideas ilustradas en la sociedad y la cultura.

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=454





Civismo: Únicos y diversos

¿Qué vamos a aprender?

Problematizarás los aspectos que intervienen en la configuración de los grupos de pertenencia, de los cuáles tú formas parte, como producto de la influencia de otras personas, los aportes de grupos y la negociación entre identidad individual y colectiva, así como de la diversidad de identidades que es posible construir.

¿Qué hacemos?

Piensa en lo siguiente: ¿Has reflexionado qué gustos o intereses te llevarían a unirte o formar parte de algún grupo? ¿Qué significado tendría para ti pertenecer a un grupo o formar parte de más de uno?

¿Piensas que adolescentes como tú, pueden pertenecer a un sólo grupo o a más de uno? ¿Has reflexionado por qué se integran a ellos? ¿Perteneces a un solo grupo o a más de uno?

Observa el video titulado “Grupos de pertenencia”. Escucha lo que te puede aportar acerca de aquello que se comparte en un grupo de pertenencia y caracteriza la inclusión en él.

1. Grupos de pertenencia

Para el Reto de Hoy, reflexiona sobre la siguiente frase: “Hay tres grupos de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que miran las cosas que pasan y las que preguntan qué pasó”.

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=454





Lenguaje: Los ingredientes de la investigación

¿Qué vamos a aprender?

Seguramente en algún momento has tenido la necesidad de buscar información sobre un tema que te interesa y no has sabido cómo comenzar a hacerlo, por eso, repasarás cuáles son: los ingredientes de la investigación; aquellos elementos que se necesitan para localizar información sobre un tema específico.

¿Qué hacemos?

Comencemos por definir qué es la investigación.

Para recordar lo que hasta ahora has aprendido responde a la siguiente pregunta: ¿Qué sabes acerca de investigar sobre un tema?

Observa el siguiente video hasta el minuto 1:33. Al ver el fragmento, ten presente que las metáforas culinarias que utiliza funcionan como una analogía, es decir, una relación de semejanza entre cosas distintas.

1. Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación

Reflexiona: ¿Qué tema me interesa investigar? ¿Por qué me interesa investigar sobre el tema? ¿Con qué información previa cuento? ¿Qué más necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar?

Una vez que definas tu tema de investigación puedes empezar por elaborar una lista de preguntas; luego deberás organizar las preguntas en temas y subtemas.

Para el Reto de Hoy, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=454





Matemáticas: ¿Entero por fracción o fracción por entero?

¿Qué vamos a aprender?

Y el propósito de esta lección es, que conozcas el significado de una multiplicación de un número natural por una fracción.

¿Qué hacemos?

Resuelve el siguiente problema: un gato siempre come 1/8 de kilogramo de croquetas todos los días, ¿cuántos kilogramos de croquetas consume a la semana?

Observa el siguiente video que te ayudará a resolver dicha situación:

1. 1 entre 8 por 7

Ahora otro problema: El kilogramo de jamón cuesta 182 pesos, cada integrante compra 1/2 de kilogramo. Por otra parte, el kilogramo de queso cuesta 150 pesos, y cada integrante compra ¼ de kilogramo. ¿Cuánto debe pagar cada integrante de la familia por cada uno de los insumos?

A lo largo de la clase de hoy revisarás otros varios problemas de fracciones y te guiarán hacia su resolución paso a paso.}

Para el Reto de Hoy, revisa este tema, en tu libro de texto de Matemáticas de Primer grado, y resuelve los ejercicios que impliquen multiplicación de fracciones por un número entero.

Puedes consultar la clase completa en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=454





PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Consulta las clases completas de hoy en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=453





PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Consulta las clases completas de hoy en el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=455





