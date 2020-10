Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son los únicos ex presidentes que podrían ser investigados: UIF

Calderón y Peña Nieto son los últimos dos presidentes que ha tenido México hasta la llegada de AMLO (Foto: Cortesía Presidencia)

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana, Santiago Nieto, aseguró este martes que a los únicos ex presidentes del país a los que se podría investigar y juzgar penalmente sería a Enrique Peña Nieto (2012-2018) y a Felipe Calderón (2006-2012), debido a que los posibles delitos del resto ya han prescrito.

“Cuando a mí me plantean el tema de los ex presidentes, yo lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox ni a Carlos Salinas de Gortari, que se encontrarían prescritos los delitos”, expresó Nieto.

El funcionario realizó estas declaraciones durante la ronda de preguntas y respuestas en el foro donde participó, titulado “El combate a los cárteles”, organizado por el Colegio de México. Dejó fuera de la ecuación a los dos ex mandatario que ya cumplieron al menos 14 años fuera de sus mandatos: Fox gobernó entre 2000 y 2006, mientras que Salinas de Gortari entre 1988 y 1994.

Nieto propuso que para los ex presidentes cuyos posibles delitos ya hayan prescrito se podría conformar una Comisión de la Verdad (Foto: José Méndez/ EFE)

Sin embargo, Nieto indicó el posible camino para aquellos presidentes cuya presunta conducta delictuosa hubiera ocurrido más allá del tiempo que marca la ley. “¿Qué es lo que creo que se tiene que hacer? Si en esta parte donde ya no se puede tener una acción jurídica en contra de estas personas, por lo menos sí tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de Comisión de la Verdad”, explicó.

Esto, ahondó Nieto, para que la ciudadanía conozca los alcances de la corrupción en distintos momentos del país y que sepa los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que mencionó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puede ser una buena salida, en razón de que nuestro sistema jurídico establece esta conclusión (de lo delitos), estas responsabilidades penales o administrativas (pierden su efecto) por el simple curso del tiempo

Y es que el presidente López Obrador (2018-2024) propuso hace unas semanas una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si se debe investigar y enjuiciar a cuatro ex presidentes (Peña Nieto, Calderón, Fox y Salinas de Gortari).

Fox y Salinas de Gortari estarían fuera del rango de investigación, ya que los posibles delitos, en caso de que hubieran escrito, ya habrían prescrito (Foto: Especial)

Sorpresivamente, la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la consulta solicitada por el actual mandatario, pero modificó la pregunta, por lo que los nombres de los cuatro mandatarios fueron retirados y en su lugar quedó una pregunta criticada por los juristas por su generalidad, porque habla de “decisiones políticas” de “actores políticos” en “años pasados”.

Esta nueva pregunta, que será discutida en el Congreso, donde se espera que sea aprobada la consulta popular ya que ambas Cámaras están controladas por Morena, el partido de López Obrador, incluso podría incluir eventualmente al actual mandatario y su trabajo en sus primeros dos años de gobierno.

Sin embargo, la oposición ha criticado este ejercicio, ya que lo consideran un pretexto para que López Obrador pueda participar en los comicios de 2021, cuando se renueva la Cámara de Diputados y se ponen en juego 15 gubernaturas en todo el país, insertándose así en el proceso electoral más grande en la historia del país, de acuerdo con el INE (Instituto Nacional Electoral).

Y es que, para investigar y procesar a presuntos responsables de actos delictuosos, las autoridades no sólo tienen las facultades de hacerlo de forma inmediata sino que también tienen la obligación, en caso de tener conocimiento de alguno de estos casos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Monreal propuso juntar consulta popular contra ex presidentes con elecciones de 2021 para ahorrar dinero

“Fue un avance importantísimo”: López Obrador celebró decisión de la SCJN sobre la consulta de expresidentes

Juicio a ex presidentes: “No pueden convertir al país en un circo romano”, las reacciones de los juristas

SCJN: esta será la pregunta que se realizará en la consulta para enjuiciar a ex presidentes