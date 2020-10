AMLO: EEUU no ha solicitado la detención con fines de extradición de Cárdenas Palomino, ni Pequeño, excolaboradores de García Luna

Ramón Pequeño García (izquierda), Genaro García Luna (centro) y Cárdenas Palomino (derecha) (Foto: Especial)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles durante su conferencia de prensa que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha solicitado, ni al Ejecutivo ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la detención con fines de extradición de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y de Ramón Pequeño García, quien fuera jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal.

"Al Ejecutivo no, es posible que hayan hecho la gestión en la fiscalía. No, no, hasta donde sé no existe una solicitud, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Departamento de Estado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o del Departamento de Justicia.

Lo que sé es que hay una colaboración estrecha del Departamento de Justicia y otras agencias con la fiscalía en todo lo relacionado con el caso de García Luna y de estos policías que se desempeñaron en ese tiempo", indicó el mandatario mexicano.

Foto: Presidencia de México.

También, como se sabe, hay orden de detención para quienes participaron en la desaparecieron de los jóvenes de Ayotzinapa que están en el extranjero, eso es lo que tenemos", dijo en conferencia de prensa.

López Obrador explicó que cree que si están localizables tanto Cárdenas Palomino, como Pequeño García.

“¿Palomino y Pequeño están localizables para las autoridades mexicanas?”, le preguntó un periodista.

“Yo creo que sí, porque se informó que hay hasta una orden de aprehensión o deben se deben de estar localizado, en el caso de que exista en realidad esta orden de aprehensión para uno de los dos. Yo tengo entendido que es para uno, aunque los señalamientos van en contra de las dos personas”, contestó el presidente.

REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se declaró no culpable de los cinco cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos.

Luego de que el juez Brian Cogan leyó los cinco cargos en su contra- la mayoría relacionados con conspiración para el traslado de droga a Estados Unidos-, se anunció que la nueva audiencia de preparación de juicio será el próximo 7 de diciembre. El juez determinó que la defensa de quien fuera llamado el “súper policía” podrá reunirse con él en la prisión en la que se encuentra.

García Luna no ha negociado con los fiscales estadounidenses y decidió no cooperar ni ofrecer información al Departamento de Justicia, por lo que tras su declaración de no culpabilidad, es probable que en la siguiente audiencia, la Fiscalía busque una pena máxima para el acusado.

(Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

La audiencia de este miércoles fue para leerle al ex funcionario mexicano, la actualización de su acusación a la que se añadió el cargo de pertenencia a una empresa criminal desde enero de 2001 con seis agravantes por distribución de alrededor de 53,000 kilogramos de cocaína, a los cuatro delitos que le habían sido imputados originalmente (tres por narcotráfico y uno por falsedad de declaraciones).

Al inicio de la audiencia de este miércoles, Brian Cogan suspendió durante unos minutos la audiencia, debido a que la prensa mexicana tuvo un mal comportamiento.

De acuerdo con lo dicho por la periodista Dolia Estévez en su cuenta de Twitter, Cogan pidió repetidamente a los reporteros que silenciaran sus teléfonos, lo cual no sucedió.

“He pedido a la prensa mexicana repetidamente que deje de hablar en esta llamada... Si no puedo seguir, cortaré la llamada y la reconvendré en una fecha próxima”, dijo el Juez Cogan.

Por su parte, la también periodista Laura Sánchez Ley, escribió en su cuenta de Twitter que alguien gritó al otro lado del teléfono “Pinches reporteros mexicanos”.

Genaro García Luna está acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa (Foto: Especial)

Al reanudar la sesión, el Juez Cogan advirtió a los reporteros mexicanos que grabar y transmitir el procedimiento de la audiencia está prohibido y que hacerlo estará sujeto a castigo bajo la ley de Estados Unidos.

Mientras eso sucedía, afuera de la Corte de Brooklyn se apostaron algunos mexicanos para exigir que se aplique la justicia en este caso.

Luego de que fue pospuesta en varias ocasiones, este miércoles se realizó la audiencia del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la Corte de Nueva York.

(Foto: Cuartoscuro)

El llamado “súper policía” en el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta al implacable juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo Guzmán” el año pasado.

De acuerdo con versiones periodísticas, la fiscalía estadounidense tiene miles de pruebas que vinculan a Genaro García Luna con el narcotráfico, especialmente con el Cártel de Sinaloa, al que le habría brindado protección para realizar sus operaciones en México.

García Luna, de 51 años de edad, es el primer Secretario de Estado mexicano que es sometido a juicio en EEUU. Fue detenido el 10 de diciembre de 2019, en Texas, Estados Unidos. Un mes después, en su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York, García Luna se declaró inocente, lo que abrió la puerta a un inminente juicio, el cual, de acuerdo con algunas estimaciones, podría durar entre dos y tres meses.