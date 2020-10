Quién fue Martin Niemöller, el pastor alemán anti nazi que citó AMLO para responder al mensaje de odio de Martín Moreno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suele aprovechar cualquier oportunidad para evocar pasajes de la historia de México, sobre todo aquellos relacionados con sus héroes nacionales favoritos, como Benito Juárez. Sin embargo, este fin de semana, la lección fue más allá: el mandatario respondió a un mensaje de odio con el poema de un pastor de la resistencia alemana anti nazi.

Todo comenzó con un comentario del escritor de novelas de ficción históricas Francisco Martín Moreno, un opositor radical del gobierno de López Obrador. Esto durante la transmisión por internet del programa de Pedro Ferriz de Con, otro rival jurado de la administración.

Martín Moreno dijo: “Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba, no, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, te lo juro”. También agregó que, en lo que a él respecta, cualquier ciudadano que vote por Morena en las elecciones intermedias de 2021 será un traidor a la patria.

Sus señalamientos fueron fuertemente criticados, incluso por un sector de la oposición. En opinión de algunos se trató de un mensaje de odio, que promovía la violencia directamente contra quienes pensaban diferente al escritor y que generaba polarización, paradójicamente de lo que el autor de “México mutilado” acusa a López Obrador.

El mandatario mexicano aprovechó para responder con un video este domingo donde llamó a “no promover el odio”. “Supuestamente son antifascistas… ¿Por qué callan ante una situación así, por qué no pintan su raya y se deslindan y pueden decir ‘no estamos de acuerdo con el presidente, pero no podemos permitir que se propague el odio?", cuestionó en su mensaje López Obrador.

López Obrador acompañó el video publicado en sus redes sociales, con un fragmento de un poema. "No solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas. Me hace recordar el fragmento de este poema atribuido a Martin Niemöller”, escribió:

Cuando los nazis buscaron a los comunistas, me callé porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, me callé porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos, no protesté porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí, ya no había nadie que pudiera protestar