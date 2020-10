Mario Delgado sobre su papel en Morena: “Soy un factor de unidad, no de conflicto”

Mario Delgado lidera las preferencias entre simpatizantes y militantes para la dirigencia nacional de Morena, de acuerdo con un sondeo realizado (Foto: Cuartoscuro)

Ante la posibilidad que existe de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que anule el proceso elección de la dirigencia nacional de Morena.

Mario Delgado, diputado y candidato a la presidencia nacional del partido, espera que el Tribunal actúe con responsabilidad. “Independientemente del impacto que puede tener en Morena en su resolución, creo que se debe cuidar mucho la credibilidad de la institución porque será el árbitro en las elecciones del 2021”, mencionó en entrevista para W Radio.

Fue el domingo 4 de octubre que el diputado mencionó en sus redes sociales sobre el proyecto que propone suspender el proceso de renovación de la dirigencia del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador y, por ahora, la principal fuerza política.

En el documento que mostró el aspirante a la dirigencia de Morena se indica que no existen las condiciones para continuar con el proceso de renovación.

(Foto: Twitter @monicafernandezbal)

“Quiero que haya encuesta, denuncié la maniobra el domingo que tenía como objetivo tirar la encuesta. Tenemos mucha confianza en que la militancia y simpatizantes van a saber elegir entre alguien que confronta, divide y pretende expulsar, y mi propuesta que es la unidad, la de escuchar, reconocernos a todo, es lo que nos dará fortaleza para tener partido que esté a lado del presidente, en la lucha contra los conservadores”, indicó Mario Delgado.

Fue el 20 de agosto que el Tribunal ordenó al partido realizar una encuesta abierta a militantes y simpatizantes para renovar a su dirigencia, la cual realizará el Instituto Nacional Electoral (INE).

La semana pasada se definieron a los contendientes para dicho cargo, tras una encuesta de reconocimiento. Como candidatos quedaron: Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Adriana Méndez Romero, Yeidckol Polevnsky e Ilda Mirna Díaz.

Al diputado fue cuestionado sobre el posible escenario de que se decida suspender las elecciones, “respetaré siempre las decisiones de la autoridad […] sería cuesta arriba para Morena, pero tenemos que ser un factor de unidad, no de conflicto”.

Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsk (Foto: Cuartoscuro)

Las complicaciones en el proceso, las atribuyó a que existe un sector que no quiere que la gente decida, además, de los cambios que experimentó el partido.

Delgado, de acuerdo con un sondeo realizado por El Financiero, lidera las preferencias entre los simpatizantes y militantes de Morena, con el 28%, mientras que Muñoz Ledo y Polevnsky están empatados, con el 20% cada uno.

Comentó: “Voy convocar a la unidad y actuaré con imparcialidad. Nos urge organizar Morena, quiero ver un partido fuerte”.

Fideicomisos

En la Cámara de Diputados retomarán hoy martes la discusión en relación con la extinción de 109 fideicomisos, con lo cual significarán obtener recursos por casi 7,000 millones de pesos.

Se retomará la discusión sobre la extinción de fideicomisos en la Cámara de Diputados (Foto: EFE)

“Vamos a impulsar el dictamen el día de hoy, esperemos tener el quórum y después los votos. Hemos explicado que los fideicomisos en los que se dedican a dar apoyos no se van a suspender. La extinción de los fideicomisos no significa en todos los casos que no habrá los apoyos, algunos otros, el dinero se integrará el dinero para la atención de la salud, que es lo más importe”, justificó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

El gobierno optó por tomar una ruta distinta a los anteriores sexenios, reiteró que habrá transparencia y menos corrupción en el uso del dinero.

Delgado aseguró que habrá apoyos para deporte, cine, ciencia, “los beneficiarios de los apoyos ni siquiera se van a enterar que ahora el gobierno administra de forma diferente esos recursos”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Morena no va a ser súbdito de nadie en el gabinete”: Muñoz Ledo no descansará hasta ser presidente del partido

Del “Tribunal corrupto” al “complot”: candidatos de Morena reaccionaron a posible anulación de elecciones internas

Morena insistirá en la desaparición de 109 fideicomisos en la Cámara de Diputados: Mario Delgado