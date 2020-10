“Morena no va a ser súbdito de nadie en el gabinete”: Muñoz Ledo no descansará hasta ser presidente del partido

Porfirio Muñoz Ledo (Foto: Steve Allen)

El experimentado Porfirio Muñoz Ledo (87 años) no ha culminado su extensa y respetada carrera política todavía. El diputado anunció su candidatura a la presidencia nacional de Morena hace unas semanas y confía en que obtendrá la victoria, a pesar de que las autoridades electorales tuvieron que interceder en el proceso, el cual todavía está en duda. Esta encomienda, adelantó, será su último servicio a la República.

Muñoz Ledo busca dirigir el tercer partido político de su vida, después de encabezar el hegemónico PRI (Partido Revolucionario Institucional) en la década de los 70 del siglo pasado y, casi 20 años después, del progresista PRD (Partido de la Revolución Democrática). El ahora morenista, uno de los más experimentado del país, no se guarda ni una lanza.

“Yo creo que si gana Mario Delgado, será la muerte de Morena, la expropiación de Morena por el dinero”, aseguró en una amplia entrevista con Infobae México, en referencia a su colega en la Cámara de Diputados y su principal rival por la presidencia de Morena.

Y es que para Muñoz Ledo, la candidatura del coordinador de los diputados morenistas tiene un claro interés detrás: el Canciller Marcelo Ebrard, uno de los nombres favoritos y más mencionados para la sucesión de López Obrador. “Marcelo está detrás, Mario es su alfil. Yo no soy alfil de nadie, yo soy un demócrata”, expresó.

De izquierda derecha, Muñoz Ledo, Delgado y Ebrard, compañeros y rivales (Foto: Cuartoscuro)

Tanto Delgado como Ebrard han descartado esta versión de manera pública, pero Muñoz Ledo insistió en este punto. “Si gana este grupo (el de Delgado), desde el partido se va a orientar, por los compromisos que se están adquiriendo, en favor de la candidatura de Ebrard”, reiteró.

El nuevo líder de Morena, cuyo periodo será desde 2020 hasta 2023, será crucial en la designación de las candidaturas del partido, el favorito en los sondeos, para los comicios intermedios de 2021, donde se pone en juego la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, y encarrilaría el proceso para el sucesor de López Obrador en 2024.

“El nuevo presidente de Morena sí tendrá (un papel fundamental) para elegir al candidato en 2024. Tiene que evitar en lo posible que haya un candidato prefabricado y que siga los tiempos políticos. Le digo a Marcelo a través de los medios que le pare, con respeto y amistad, porque si sigue así va a acortar el periodo de López Obrador tres años, quiere ser el candidato irrefutable”, ahondó Muñoz Ledo.

El Canciller, por su parte, ha respondido con contundencia a las acusaciones. “El único proceso en el que estoy involucrado es en el de traer vacunas (contra el COVID-19)”, precisó en una conferencia de prensa.

La Morena de Muñoz Ledo

Muñoz Ledo, registrando su candidatura a la presidencia de Morena ante el INE (Foto: Cuartoscuro)

Con el partido sumido en la polémica y la división, sin poder encontrar un nuevo presidente desde 2019, la intervención del Tribunal Electoral (TEPJF) era cuestión de tiempo debido a las impugnaciones presentadas, por lo que éste órgano encargó al INE (Instituto Nacional Electoral) la realización de encuestas nacionales y abiertas para la elección del nuevo presidente nacional y secretario general de Morena.

Con el proceso avanzado, y a la espera de que el mismo Tribunal Electoral no frene de seco el avance de una curiosa y extensa elección, Muñoz Ledo avanzó a la final junto a Delgado en las llamadas “encuestas de reconocimiento" donde el primero le sacó una ventaja de casi el doble de puntos.

“A pesar de todas las trampas que están haciendo, tengo altas posibilidades de ganar, porque soy el personaje más conocido”, remarcó a este medio. “Ellos van a comprar todo, van a influir en las encuestas, están armando un esquema de dirigentes en todo el país, prometiéndoles que los van a apoyar. Como en el antiguo PRI”, completó.

De acuerdo con Muñoz Ledo, Delgado también está inyectando una gran cantidad de recursos económicos para promocionar la candidatura. “Le pregunto públicamente a Mario Delgado quienes son los simpatizantes, ¿es su abuelita, es su primo que tiene un negocio? Claro que no”, expresó el octagenario legislador, quien también precisó que, debido a que su colega diputado tiene una gran cantidad de dinero, los fondos pudieron haber salido de ahí.

Muñoz Ledo ha encabezado la presidencia nacional de dos partidos políticos: PRI y PRD (Foto: Cuartoscuro)

Por todo esto, Muñoz Ledo quiere que el INE intervenga para revisar los financiamientos de las campañas, como si fuera una elección constitucional. Sin embargo, después de admitir haber conversado con el Consejero presidente Lorenzo Córdoba, el experimentado legislador llegó a la conclusión de que no lo hará.

Van a hacer lo que quieran, van a meter todo el dinero que quiera, es el abuso y también la abstinencia de los órganos electorales

En la entrevista, el ex secretario de Educación Pública con el presidente José López Portillo fue tan lejos que incluso anunció que pediría la intervención de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de Hacienda.

“Yo lo digo con toda prudencia. No acuso a Mario de utilizar lavado, pero sí voy a investigar, por si lo hay, puede haberlo de Mario o de otros actores de Morena. Hay mecanismos para controlar pero a ellos les vale”, aseguró.

Muñoz Ledo presidente

Muñoz Ledo, un aliado de López Obrador desde hace varios lustros (Foto: Cuartoscuro)

El ex embajador de México ante las Naciones Unidas manifestó que, cuando gane las elecciones de Morena, aspirará a la unidad del partido, a pesar de que en las últimas semanas amenazó a Ebrard de expulsarlo de la organización. “No seré faccioso”, adelantó.

Yo amenacé, es cierto, pero amenacé para que haya unidad. Si una gente importante dentro del partido está haciendo una facción en su favor, está atentando contra la unidad y hay que pararlo, lo que quiero es la unidad. Los partidos en los que he presidido siguieron esa línea

En caso de triunfar, dijo que primero buscará el diálogo y la conciliación. Después, la promoción de candidatos de unidad. Pero en tercer lugar, advertirá a los militantes que se apeguen a la ley “o se hará justicia y, si hay falta penal, se les va a denunciar".

“Yo esto advirtiendo a personas importantes, incluso del gabinete, que no se salgan de la ley. Es un partido que no va a ser súbdito de ellos. Yo no voy a tener preferencia por ninguno, tendré la función de seleccionar al candidato. Desde luego hay una consulta con todo el partido, que necesariamente necesitamos la opinión del presidente, no como antes que decidía, pero se le va a consultar”, destacó.

La extensa carrera política de Muñoz Ledo incluye haber sido presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

El eje de su liderazgo será la lucha contra la corrupción, detalló. “La corrupción no va a romper el partido y el que quiera romperlo, que se vaya. La derecha también necesita líderes, quizá los líderes de la derecha están aquí encubiertos en el partido. Que los mafiosos se vayan de independientes”, aventuró.

La suya, argumentó, no es una palabra de honor, es la lógica de un hombre que ha pasado la mayor parte del último medio siglo en la vida política mexicana y sigue siendo respetado. “Lo que yo he aportado a la democracia de este país es lo que voy a aplicar estrictamente”, dijo.

Sobre una eventual triunfo de Delgado, Muñoz Ledo respondió certero: “Yo no calculo esa hipótesis”. Si gana Ebrard la candidatura para 2024 con el consenso del partido y de López Obrador: “Bueno, si gana por las buenas. Mi tarea es que no se desboque, espero poderlo frenar. No estoy a favor de nadie”, finalizó.

La última escena del último acto

Muñoz Ledo (izquierda), junto a los periodistas Manuel Becerra Acosta y Carlos Tello (Foto: Pedro Valtierra/ Cuartoscuro)

Sobre el cierre de la entrevista, Muñoz Ledo pasó del modo campaña (atrevido y punzante) a un tono más introspectivo. “¿Importa la edad? No… Depende. Para estar en el campo de batalla, sí, pero recuerde a (Nelson) Mandela”, recordó al presidente sudafricano, una fuerza política memorable que ayudó a su país a librarse del apartheid y gobernó con 76 años.

“Yo no me pretendo ser un Mandela mexicano, pero él dirigió a su país con una edad avanzada. En su tiempo, el gobierno fue confiado a los sabios”, recordó. Lo importante, apuntó, es que “es lo último que Porfirio Muñoz Ledo hace en política”.

Tengo una trayectoria que es reconocida. Yo no podría terminar mi vida pública sino culminándola con los principios que he seguido toda la vida. ¿Por qué acepto esta encomienda? Porque es el último servicio que le voy a rendir a la República, entonces tiene que ser ejemplar

Para Muñoz Ledo, ya totalmente en una fase reflexiva, si consigue la dirigencia de Morena, su último puesto de carácter público “será la síntesis de esa vida” y “la última huella” que dejará. “Yo voy a poner aquí todo lo que sé y todo lo que puedo, porque es lo último que hago”, insistió.

Después, anunció, escribirá sus memorias y se dedicará a un instituto de investigación parlamentaria del Congreso, donde ha fungido como presidente de la Cámara de Diputados y como senador. “Muñoz Ledo está ofreciendo al partido y al país su último esfuerzo republicano. Voy a hacer todo lo que siempre he sido, pero después a otra cosa”, concluyó.

