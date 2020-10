“Deberían de ofrecer disculpas”: López Obrador respondió al Financial Times tras llamarlo “autoritario”

Foto: Presidencia de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el diario británico Financial Times “debería de pedir disculpas a México y a todo el mundo”, pues siempre impulsó el modelo neoliberal que ahora se ha demostrado fracaso y originó crisis en el mundo entero ; en lugar de cuestionar el modelo alternativo que está llevando a cabo en su gobierno.

López Obrador respondió este lunes en su conferencia de prensa a la editorial que publicó el periódico inglés, en donde afirma que es “la nueva figura autoritaria de América Latina”.

"Pues el Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo, y ese modelo ha fracasado. Y ellos, en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en lo económico en lo social y en lo político; deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero, porque la crisis en México y la crisis en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar solo a sectores minoritarios y no apoyar a pueblo, eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal.

Lo que vino a hacer la pandemia fue nada más precipitar ese fracaso, pero ya hablando coloquialmente, el modelo neoliberal estaba ya afectado, la pandemia lo terminó de destruir y el Financial Times, como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho la autocrítica.

Deberían ellos de hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal, entonces no hacen eso, y si siguen apostando a querer mantener privilegios, la política de saqueo de corrupción que se impuso en países como el nuestro, y ya nosotros, aunque el Financial Times y al New York times, al Washington Post y al Wall Street Journal no les gusta, vamos a seguir adelante con nuestra política, y desde luego que si no le gusta aquí al Reforma vamos a seguir, yo creo que hasta es mejor el reforma que el Financial Times", respondió el presidente de México sobre la editorial del periódico británico.

