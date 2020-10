Cubrebocas con válvula es poco eficiente para evitar contagios: SSa (Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro)

Entre las medidas básicas de protección y prevención de contagios por coronavirus destacan las mascarillas de todo tipo, materiales, modelos o colores, incluidas aquellas que tienen válvula de aire, que pueden ser modelos como N95, FPP2, FPP3, entre otras.

Al respecto, Raúl Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó en conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional que no son muy útiles a la hora de evitar los contagios, como lo son a la hora de proteger a quien los usa.

En ese sentido, explicó, no están diseñadas para los objetivos que plantean los protocolos de las autoridades epidemiológicas, pero advirtió que las demás mascarillas tampoco como una medida aislada si no se realizan otras como lavarse las manos constantemente, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, entre otras.

“En realidad estas, si no me equivoco, son las que también se conocen como “egoístas” porque protegen a la hora de ingresar, pero a la hora de sacar el aire lo hacen sin filtrar, entonces estamos queriendo protegernos a nosotros, pero a los demás no. Si estamos enfermos y aún me doy cuenta, el chiste es que al usar la barrera, lo que yo hago es proteger a los demás; si esta válvula no permite eso, entonces esas mascarillas no son útiles para lo que se está diseñado el cubrebocas y lo que queremos que haga el propio cubrebocas", dijo Cortés Alcalá.

Las mascarillas con válvula, explicó Cortés Alcalá, no están diseñados para proteger a los demás de un contagio nuestro (Foto: Infobae / Gustavo Azem)

En México se confirmaron 757,953 contagios acumulados de coronavirus hasta el 3 de octubre de 2020, pero únicamente 26,807 fueron considerados como activos; es decir, presentaron la sintomatología de la enfermedad durante los últimos 14 días.

Del total, 48.17% son mujeres y 51.83% son hombres. Además, 23.75% fueron hospitalizados por diferentes niveles de gravedad, mientras que el 76.25% pudieron seguir con su recuperación desde casa con todos los protocolos necesarios.

Las cinco entidades más azotadas por el SARS-CoV-2 son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto forman el 40.8% de todos los casos positivos registrados en el país. Cabe mencionar que la capital representa por sí sola el 17.1%.

La Dirección General de Epidemilogía confirmó, además, que 90,194 personas continúan a la espera de sus resultados y fueron considerados como sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2. También se registró un estimado de 545,530 recuperados, así como 901,110 diagnósticos negativos.

Lamentablemente han muerto también 78,880 mexicanos. 35.89% son mujeres, mientras que el 64.11% restante son hombres. Por otra parte, se indicó que 88.56% murieron en el hospital y el 11.44% lo hizo en circunstancias fuera de los nosocomios.

Ningún cubrebocas funciona si no se acompaña de las medidas preventivas básicas (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Entre las personas que fallecieron, las comorbilidades principales encontradas fueron la hipertensión con el 44.89%, la diabetes con el 38.35%, la obesidad con el 24.45% y por último el tabaquismo con el 7.98%.

En cuanto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria a nivel nacional, se informó que la Red IRAG reportó que existen 28,432 camas generales, de las cuales 7,789 (27%) ya están ocupadas y 20,643 (73%) disponibles. Nuevo León sigue como la entidad con el mayor porcentaje en camas que están siendo utilizadas, con 54%.

Mientras que de las 10,357 camas con ventiladores, 2,324 (22%) están ocupadas y 8,033 (78%) disponibles. Aquí Colima también continúa como el estado con la mayor tasa de ocupación, con 42%.

