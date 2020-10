Matemático de la UNAM alertó sobre la tendencia de rebrote de COVID-19 que registra México

El doctor Arturo Erdely, matemático de la UNAM, alertó en una entrevista con Milenio que en la última semana se ha agudizado el porcentaje de positividad de coronavirus en todo el país y en la Ciudad de México: regresó a niveles ya superados hace más de dos meses (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

La Ciudad de México registró un rebrote en casos de positividad de COVID-19: regresó, durante los últimos siete días, a los porcentajes que llegó a alcanzar en el mes de julio.

El doctor Arturo Erdely, matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó en una entrevista con Milenio que en la última semana se ha agudizado el porcentaje de positividad de coronavirus en todo el país y en la Ciudad de México: regresó a niveles ya superados hace más de dos meses.

Erdely informó que el indicador de positividad “es el porcentaje de personas que resultan positivas al virus”, además de que es el más importante y el que mayor seguimiento da la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, también explicó que el gobierno mexicano no le ha otorgado la importancia suficiente y solamente lo presenta como una cifra más.

Detalló que esto a pesar de que es fundamental para conocer más sobre el rumbo de la pandemia y que incluso debería ser la base para determinar el semáforo epidemiológico.

“Este porcentaje de positividad venía bajando a nivel nacional y ahorita ya está modificando la tendencia, pasó de ir descendente que es lo deseable, a estancarse en promedios de 40 por ciento a nivel nacional, cuando para que se considere que una epidemia está controlada se requiere que llegue al 5% la positividad”, dijo.

El matemático de la UNAM enfatizó en el caso de la capital del país: la Ciudad de México es todavía más “preocupante” porque los porcentajes se están elevando. De estar hace un par de semanas en 30% a pasar, en los últimos siete días, a 34.5%, los números que se registraban en julio.

“Me parece todavía más preocupante porque venía descendiendo la positividad y ahora cambia con tendencia a la alza, hay variabilidad de un día a otro o de una semana a otra, pero yo calculo un promedio de los últimos siete días y cuando ese promedio lleva más de una semana subiendo, entonces ya puedes hablar de que está cambiando la tendencia y sí se está incrementando (...)

“En el caso de la Ciudad de México si bien se está incrementando por debajo de la media nacional de 40.3, ha ido repuntando y anda en 34.5, son señales que me parecen preocupantes”, señaló.

El doctor argumentó que aunque no se ha registrado un regreso a los peores momentos, en abril y mayo cuando se registró una positividad superior al 50%, las tendencias siguen demostrando que en México no se ha alcanzado una disminución de la pandemia, sino simplemente un estancamiento que ya comenzó a dar señales de un rebrote.

“Son señales de cuidado, de no echar las campanas al vuelo”, comentó.

También investigador, Erdely alertó que las reaperturas realizadas durante las últimas semanas podría ser un foco rojo que llegaría a complicar la situación nacional si el gobierno federal continúa sin declarar recomendaciones de cuidado claras y permanentes, como el uso de cubrebocas.

“Es muy complicado, es imposible que si sube la actividad no aumente el contagio pero para que no se salga de control es fundamental seguir con los mensajes de mantener los cuidados, la sana distancia, que quien no tenga que salir no salga, el uso del cubrebocas, todo”, dijo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta este primero de octubre, día 124 de la Nueva Normalidad, en México suman 78,078 los decesos por coronavirus (COVID-19) y 748,315 contagios confirmados acumulados.

Desde Palacio Nacional señaló que se estima que existen 40,608 pacientes activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus SARS-CoV-2.

Además, hay más de 2,000 defunciones sospechosas. Asimismo, se han contabilizado 897,756 casos negativos, 41,870 sospechosos con posibilidad de resultado, 537,475 pacientes recuperados de 1,968,556 pruebas realizadas.

López-Gatell detalló que de las 29,074 camas de hospitalización general contabilizadas a nivel nacional, el 28% (8,082) están ocupadas y el 72% están disponibles (20,992). Los cuatro estados con menos camas disponibles son: Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Tabasco.

Mientras que de las 10,456 camas con ventilador, para atender a pacientes con síntomas graves de COVID-19, el 23% (2,433) están ocupadas y el 77% (8,023) están disponibles.

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 63 años.

La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Baja California como las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad (43%) de todas las del país. La capital por sí sola, acumula 15.6% de todas defunciones a nivel nacional.

Temporada de influenza

Recordaron que este jueves la campaña de vacunación contra la influenza inició. Detallaron que la vacuna se aplica cada temporada invernal y que la población debe volver a inyectarse pese a haberlo hecho anteriormente, ya que el fármaco va adaptándose al avance del virus tipo A (hay 18 subtipos diferentes de hemaglutina y 11 subtipos diferentes de neuromidasa) y B.

Refirieron que la “Población blanco” es la que principalmente debe acudir a un centro de vacunación. Estos son: personas de 6 a 59 meses de edad; de 60 y más años; embarazadas sin importar fecha de gestación y trabajadores de la salud en contacto con población.

La población de riesgo por influenza son: personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, excepto hipertensión arterial esencial; diabetes mellitus, obesidad mórbida (IMC > 40); enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma; insuficiencia renal; inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento; cáncer y personas que viven con VIH.

