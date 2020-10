“Mucho pueblo para tan pocos dirigentes”: tremendo regaño de López Obrador a Morena por vulgares pleitos por la dirigencia

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Por primera vez desde que comenzó el proceso interno para renovar la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el presidente Andrés Manuel López Obardor, habló al respecto.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mandó un fuerte mensaje a los candidatos de su partido, del que aclaró, es presidente con licencia. Reclamó que ya llevan más de un año en el proceso de renovación y debido a los pleitos internos, no se ha podido llevar a cabo la elección interna.

Aunque en un principio dijo que no opinaba al respecto, luego cambió de opinión y criticó el proceso de elección.

“Lo voy a decir nada más por esta ocasión, dejo la investidura (presidencial). Los dirigentes de Morena, de mi partido aunque yo tengo licencia, no sé cuanto tiempo llevan sin resolver lo de la de dirigencia y enfrascados en pelitos, más de un año”, aseveró.

La elección de la presidencia nacional de Morena se ha visto retrasada más de un año debido a las fuertes pugnas internas (Foto: Cuartoscuro)

“Y se hace la encuesta y se le pregunta a la gente por qué partido votaría y ese partido está hasta arriba.. o sea, es mucho pueblo para tan pocos dirigentes…Con todo respeto, porque no hay dirección, hay un desbarajuste. Sin embargo el pueblo tiene otra idea, ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor. Pero también ¿por qué lo digo? que no estén pensando en que son dispensables, insustituibles.. Afortunadamente Morena es pueblo” sentenció

Consideró que no se puede poner por delante los intereses personales, por legítimos que sean.

“Sí creo que se tienen que poner por delante las causas que se defienden, no los intereses personales por legítimos que sean. Un partido político, cualquiera, si no tiene principios, si no tiene ideales, si no piensa en el pueblo, por luchar por causas justas, no es más que una franquicia para que ambiciosos, vulgares; se encaramen en puestos públicos, solo para su provecho, ya sea en lo político porque desean ostentar poder o provecho económico. Entonces eso no ayuda a ningún partido”, aseveró.

López Obrador insistió que no se debe luchar por cargos, sino por ideales y quien no lo haga de esta manera “es un convenenciero, arribista y oportunista”.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Foto: EFE

“No se debe luchar por cargos, se lucha por ideales, por principios.. incluso buscar que se consiga un ideal. A veces hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación de México, qué propone para que haya justicia, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad… No es que yo quiero ser dirigente porque así trasciende en lo personal, lo importante es pensar en los demás.. si no hay amor al prójimo no se es buen dirigente… El individualista, el egoísta, el que le da la espalda al que sufre no es un buen político; es un convenenciero, un arribista, un oportunista y ya basta de eso”, puntualizó.

Insistió en que México está en una nueva etapa y el motor de este cambio, es el pueblo mexicano.

“Estamos en una etapa nueva afortunadamente, es la gente la que está empujando la transformación.. Lo dije hace unos días y lo repito.. que el motor del cambio es el pueblo. Que no se confundan los dirigentes, es el pueblo el que manda, el que decide y no nos podemos desprender de eso.. Es lo fundamental, no puede haber divorcio entre gobernantes y el pueblo”, aseguró.

“No ese para Morena, eh… es en general este punto de vista de que ya al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer politca de que me voy a “colar” y no me importa el pueblo, ni hablan con la gente, no recogen los sentimientos del pueblo porque traen el esquema antiguio, el viejo moolde que hay que terminar de romperlo”, sentenció.

MÁS DE ESTE TEMA:

“Fue un avance importantísimo”: López Obrador celebró decisión de la SCJN sobre la consulta de expresidentes

Estos son los cinco candidatos que competirán por la presidencia de Morena, el partido más poderoso de México

Gibrán Ramírez impugnó el resultado de la encuesta del INE: “La cúpula de Morena nos quiso sacar a la mala”