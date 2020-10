Mapa del coronavirus en México 2 de octubre: NL, Edomex, Jalisco, Guanajuato y Coahuila aumentan casos activos

Ilustración: Jovani Pérez

México registró 748,315 contagios confirmados acumulados, de los cuales 40,608 son pacientes activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, además 78,078 los decesos por coronavirus SARS-CoV-2.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que este primero de octubre, día 124 de la Nueva Normalidad, hay más de 2,000 defunciones sospechosas. Asimismo, se han contabilizado 897,756 casos negativos, 41,870 sospechosos con posibilidad de resultado, 537,475 pacientes recuperados de 1,968,556 pruebas realizadas.

Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos por entidad de residencia son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto forman el 40.9% de todos los casos registrados en el País.

La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 17% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

La Ciudad de México, es la entidad con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguida de Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Coahuila como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran más de la mitad (52.7%) de los casos activos del país.

Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos).

López-Gatell detalló que de las 29,074 camas de hospitalización general contabilizadas a nivel nacional, el 28% (8,082) están ocupadas y el 72% están disponibles (20,992). Los cuatro estados con menos camas disponibles son: Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Tabasco.

Mientras que de las 10,456 camas con ventilador, para atender a pacientes con síntomas graves de COVID-19, el 23% (2,433) están ocupadas y el 77% (8,023) están disponibles.

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 63 años.

La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Baja California como las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad (43%) de todas las del país. La capital por sí sola, acumula 15.6% de todas defunciones a nivel nacional.

Temporada de influenza

Recordaron que este jueves la campaña de vacunación contra la influenza inició. Detallaron que la vacuna se aplica cada temporada invernal y que la población debe volver a inyectarse pese a haberlo hecho anteriormente, ya que el fármaco va adaptándose al avance del virus tipo A (hay 18 subtipos diferentes de hemaglutina y 11 subtipos diferentes de neuromidasa) y B.

Refirieron que la “Población blanco” es la que principalmente debe acudir a un centro de vacunación. Estos son: personas de 6 a 59 meses de edad; de 60 y más años; embarazadas sin importar fecha de gestación y trabajadores de la salud en contacto con población.

La población de riesgo por influenza son: personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, excepto hipertensión arterial esencial; diabetes mellitus, obesidad mórbida (IMC > 40); enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma; insuficiencia renal; inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento; cáncer y personas que viven con VIH.

Recordaron que no es posible que la vacuna produzca la enfermedad ya que el virus está inactivo o muerto, es decir, no produce infección y conserva capacidad de generar defensas, no obstante, no evita el 100% de los casos.

Otros métodos de prevención de la influenza es: evitar el saludo de mano o de beso; evitar tocarse la nariz, ojos y boca; lavarse frecuentemente las manos; estornudo de etiqueta; si se está enfermo evitar lugares concurridos y no automedicarse, dichas medidas son similares a las del COVID-19.

López-Gatell, recordó que el mes de octubre está dedicado a la mujer, principalmente por la prevención del cáncer de mama, el cual es una de las primeras causas de muerte en mujeres.

Recordó que es importante que las mujeres se practiquen la mastografía así como una revisión manual en casa para detectar anomalías en los senos.

