Beca Federal para Apoyo a la Manutención: cómo y quiénes pueden registrarse para recibir el apoyo de 3,600 pesos

El monto de la ayuda es de 3,600 pesos. (Foto: Pixabay)

La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) recordó cuál es la fecha límite, para que estudiantes de nivel licenciatura puedan tramitar la Beca Federal para Apoyo a la Manutención.

De acuerdo con la convocatoria, se trata de una ayuda dirigida a cualquier alumno inscrito en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país, excepto UNAM.

El monto económico de esta beca y de ayuda a los alumnos, con el objetivo de evitar que dejen sus estudios es de 3,600 pesos, correspondientes al periodo de septiembre a diciembre del presente año.

De ese modo, la CNBBBJ dio a conocer que el tiempo para llevar a cabo el procedimiento y acceder al beneficio estará vigente hasta el próximo viernes 9 de octubre de 2020.

El registro deberá realizarse por internet antes de la fecha establecida. Foto: Pixabay.

Además, advirtió que, aquellas solicitudes que sean canceladas por el aspirante, no hayan sido finalizadas, y/o no cumplan con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

También, las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales incompatibles serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección.

Cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite

*El alumno deberá estar inscrito en el nivel licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna IPES del país, excepto UNAM.

*Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) urbana, vigente al momento de solicitar la beca. Actualmente el monto al que se refiere es de aproximadamente 3,238 pesos.

*No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este tipo educativo.

*No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada.

*No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

*El aspirante tendrá que realizar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), a través de la página https://subes.becasbenitojuarez.

Los estudiantes deberán también registrar su clave bancaria a través del SUBES. (Foto: Pixabay)

*Una vez en el sitio web de registro le serán solicitados datos personales como la CURP, además de verificar bien los mismos para evitar la cancelación del trámite.

La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer también que para poder recibir el pago, los alumnos deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, así como no tener un límite de depósitos al mes.

La Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria, deberá registrarse también en el portal de SUBES del 21 de septiembre al 10 de noviembre de 2020, en el menú “solicitud”, apartado “CLABE Interbancaria”.

Cabe destacar que para poder acceder al procedimiento las IPES previamente vacían en el SUBES la ficha escolar de cada aspirante. Posteriormente, el estudiante corrobora la información y activa la ficha para acceder a la beca.

La CNBBBJ anunció también que en caso de que los datos de la información escolar sean incorrectos, antes de activar la ficha, el interesado deberá acudir a la unidad correspondiente de su IPES para solicitar la corrección de sus datos.

