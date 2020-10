Beca Elisa Acuña: cómo registrarse y cuáles son los requisitos para obtener hasta 4,000 pesos por titularse

El registro deberán realizarlo los estudiantes a través del SUBES. (Foto: Pixabay)

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), abrió una convocatoria que apoyará a estudiantes egresados de licenciatura o técnico superior universitario (TSU), tras haber concluido la titulación mediante una tesis o cualquier otro trabajo escrito y actividad profesional con el que se haya obtenido el grado académico.

Se trata de la Beca Elisa Acuña, la cual entregará hasta 4,000 pesos después de la publicación de resultados el próximo 9 de noviembre de 2020.

De acuerdo con la CNBBBJ, el programa busca impulsar a que estudiantes y egresados alcancen la superación académica y profesional.

Para participar, los interesados tienen hasta el 16 de octubre del presente año para registrarse a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ .

En ese sentido los requisitos para participar son

*Ser mexicano/a.

*Ser postulado/a por la Institución Pública de Educación Superior (IPES) de origen.

*Haber egresado a partir del mes octubre de 2019.

*Haber obtenido el grado académico por el que solicita la beca mediante la presentación de una tesis, o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional a partir del mes de octubre de 2019 y hasta el 27 de septiembre de 2020.

*No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada.

*No tener otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

Además, para recibir el monto económico los estudiantes deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos, así como transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, y que no tenga límite de depósitos al mes.

Es importante destacar que, en caso de que los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar la beca a todos los aspirantes, éstos serán seleccionados con base a lo siguiente:

*Mujeres indígenas o afro mexicanas.

*Varones indígenas o afro mexicanos.

* Personas con discapacidad.

*Escuelas ubicadas en:

-Localidades o municipios indígenas.

-Localidades o municipios de alta o muy alta marginación.

-Zonas de Atención Prioritaria.

La Coordinadora también recordó que las solicitudes que sean canceladas por el/la aspirante, no hayan sido finalizadas, o no cumplan con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

Las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales incompatibles serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección.

Aquellos estudiantes que resultaron seleccionados deberán ingresar a la siguiente página web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna el 9 de noviembre de 2020 y especificar su número de folio.

Luego deberán capturar en el sitio de SUBES la CLABE bancaria de 18 dígitos y contar con una cuenta con las siguientes características:

*Que el titular de la cuenta sea el becario.

* Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto total de la beca.

*La cuenta deberá ser de una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional.

*No permitirán cuentas del banco IXE, Walmart", Famsa o cuenta efectiva jóvenes de Bancoppel".

*Tampoco deberá ser de tipo monedero electrónico

*Que la cuenta no tenga límite de depósitos al mes.

*Y no sea una cuenta de inversión.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió a los interesados que, en caso de no cumplir con las especificaciones señaladas en su reciente convocatoria o no realizar el registro en tiempo y forma, la beca será cancelada.

