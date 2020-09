Becas para el Bienestar Benito Juárez: cuándo depositarán los recursos y de cuánto es el apoyo

Para realizar el registro requiere de algunos requisitos. (Foto: Pixabay)

Luego del registro de millones de alumnos en la Beca para el Bienestar Benito Juárez, la cual busca apoyar a los estudiantes de educación media superior, y con la intención de contrarrestar la deserción escolar, comenzó la duda de cuándo se registrará el primer depósito.

Incluso, usuarios de redes sociales han comenzado a externar sus dudas, entre las que destaca dicha cuestión.

Es importante recordar primero que, el monto de la beca para estudiantes de preparatoria es de 800 pesos por mes; sin embargo, los recursos son entregados bimestralmente, por lo que los jóvenes reciben 1,600 pesos.

El dinero es entregado a los alumnos por medio de una transferencia electrónica o mediante órdenes de pago personales e intransferibles.

El monto es de 1,600 pesos. (Foto: Pixabay)

¿Cuándo comenzarán los depósitos?

De acuerdo con el programa de becas por parte del Gobierno federal, el giro del apoyo comenzará en noviembre, luego de los dos primeros meses del ciclo escolar.

Por ello, la cantidad de 1,600 pesos se seguirá pagando de forma bimestral, es decir, los recursos de la ayuda se verán reflejados en los meses de enero, marzo, mayo y julio.

Los principales requisitos para ser parte de la beca son:

*Ser alumna o alumno inscrito en el ciclo escolar vigente de alguna Institución Pública de Educación Media Superior del Sistema Educativo Nacional.

*Estar vigente en la matrícula de la Institución de Educación Media Superior.

Aquellos estudiantes que aún no han realizado su registro todavía pueden realizarlo. En ese sentido, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar pidió a los interesados no compartir sus datos personales ni en redes sociales, ya que para llevar a cabo el proceso existe la página oficial, además llamó a los estudiantes a no publicar su QR o código de barras, ya que la información podría ser utilizada por terceras personas que lograrán robar la beca.

El registro debe realizarse vía internet. (Foto: AP)

Pasos para realizar el registro en línea.

*Ten a la mano, CURP, número de celular y correo electrónico.

*Ingresa al siguiente link: www.bienestarazteca.com.mx.

*Lee el aviso de privacidad.

*Ingresa el CURP y completa los datos personales.

*Crea una contraseña, la cual te servirá para ingresar a tu cuenta y recibir tu beca.

*Anota tu correo personal (no se permitirá el de otra persona).

*Activa la cámara de tu dispositivo y tómate una fotografía.

*Abre la cuenta siguiendo las instrucciones para recibir tu beca.

*Luego enviarán un código de confirmación, el cual deberás revisar en tu correo o mensajes de celular e ingresarlo.

*Posteriormente enviarán tu usuario a tu correo electrónico o teléfono celular.

Pasos para recibirla desde el celular

*Se emitirá un mensaje cuando exista una beca pendiente por cobrar.

*Posteriormente se dará click en “Ir a Recibir”.

*Se deberá escribir la contraseña para recibir la beca (la misma con la que se ingresó).

*El dinero de la beca se reflejarán en tu cuenta Bienestar.

Los estudiantes podrán verificar los recursos del apoyo desde su teléfono celular o cualquier dispositivo móvil.

La aplicación desarrollada por el Banco Azteca aún se encuentra en pruebas, por lo que solamente puede ser usada en línea a través de cualquier dispositivo que cuente con internet: celular, tablet, computadora, laptop.

Las apps que se localizan en Play Store o IOS, no funcionan para el registro de becarios por ser de tipo bancario.

La beca se da cada dos meses. (Foto: Pixabay)

¿Cómo retirar el efectivo?

*El interesado deberá acudir a una sucursal de Banco Azteca o algún establecimiento Walmart, Bodega Aurrerá o Chedraui.

*Selecciona retirar efectivo.

*Elige donde quieres retirar el dinero, ya sea en sucursal o establecimiento.

*Ingresa la cantidad a retirar.

*Coloca nuevamente tu contraseña.

*Presenta tu código de barras o QR en caja.

*El estudiante también deberá presentar su nip

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha dado una fecha límite para ejecutar el registro de solicitudes.

Para cualquier aclaración o dudas se encuentra disponible el Centro de Atención Ciudadana del Programa, marcando al número gratuito (800 500 50 50) en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México o mediante el correo electrónico atencion.mediasup@becasbenitojuarez.gob.mx.

MÁS SOBRE EL TEMA

Bienestar Azteca: estos son los pasos para registrarte y poder cobrar la Beca Benito Juárez

Becas para el Bienestar Benito Juárez: cuáles son las recomendaciones para agilizar tu registro en línea

Becas para el Bienestar Benito Juárez paso a paso: así puedes cobrar desde tu celular