México debe cumplir con sus obligaciones y entregar agua: embajador de EEUU

“Yo espero que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con sus obligaciones internacionales tal como lo hemos hecho nosotros en el caso específico”, dijo el diplomático (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, declaró este martes que, debido al tratado de aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, el cual implica compartir agua entre las entidades federativas fronterizas de ambos países. Landau reiteró la petición de EE.UU. y dijo: “la obligación de México es entregar agua (…) espero que cumpla con sus obligaciones internacionales”.

El embajador señaló durante la conferencia realizada entre la American Society of México y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que “ese tratado del agua tiene parte que trata de las obligaciones de EU de entregar agua a México, y la obligación de México es entregar agua, es una cuestión de compartir agua entre países vecinos en las regiones fronterizas que están en las cuencas de esos ríos, así que nuestros antepasados en 1944 firmaron este acuerdo”.

“Yo espero que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con sus obligaciones internacionales tal como lo hemos hecho nosotros en el caso específico”, añadió el diplomático.

"La obligación de México es entregar agua, es una cuestión de compartir agua entre países vecinos en las regiones fronterizas que están en las cuencas de esos ríos, así que nuestros antepasados en 1944 firmaron este acuerdo”, señaló Landau (Foto: EFE/Luis Torres)

Landau describió el Tratando entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como “un instrumento que no va a resolver todas las disputas”. Sin embargo, enfatizó que “es importante para este mundo del siglo XXI que haya certidumbre y confianza en nuestra región, creo que el T-MEC va a apoyar a llegar a estas metas, pero el paso no siempre va a ser fácil así que no va a resolver todo a la vez, pero sí creo que nos da un marco importante para resolver las diferencias”.

Afirmó que los tres países (México, Estados Unidos, y Canadá) son una misma región, pero que, como en todas las familias, existen diferencias. Aun así, “estamos todos en el mismo equipo y somos todos parte de la región de América del Norte, pero eso no quiere decir que no vaya a haber disputas específicas, como las hay hoy, ahora y en el futuro las habrá”, dijo el embajador.

Sobre el T-MEC, especificó que “por lo menos nos crea una infraestructura para resolver estos temas de manera amigable como tiene que ser esto”.

“El gobernador falta a la verdad. De haberse continuado el modelo que él quería, México no habría podido cumplir con su compromiso internacional. Por esa razón, el Gobierno de México tuvo que proceder a la apertura de las presas y a la salvaguarda de las mismas por parte de la Guardia Nacional”, argumentó la Conagua (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

La semana pasada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró, a través de un comunicado de prensa, que Javier Corral, gobernador de Chihuahua, faltó a la verdad e incurrió en imprecisiones cuando aseguró que existieron errores y una falta grave por parte de funcionarios del organismo, lo cual generó una deuda de agua con Estados Unidos.

“El gobernador falta a la verdad. De haberse continuado el modelo que él quería, México no habría podido cumplir con su compromiso internacional. Por esa razón, el Gobierno de México tuvo que proceder a la apertura de las presas y a la salvaguarda de las mismas por parte de la Guardia Nacional”, argumentó la Comisión Nacional del Agua.

Esto después de que el gobernador de Chihuahua acusó que el robo de aguas al río Conchos es posible por una estructura corrupta que permanece en la Conagua, y que el conflicto con las presas se debe a una mala administración en la dependencia.

El gobernador de Chihuahua acusó que el robo de aguas al río Conchos es posible por una estructura corrupta que permanece en la Conagua, y que el conflicto con las presas se debe a una mala administración en la dependencia (Foto: REUTERS)

Luego de encabezar una ceremonia por los festejos patrios, el funcionario fue abordado por medios de comunicación, quienes cuestionaron su actuar ante presuntos beneficios patrimoniales del agua, así como intereses en la extracción del recurso en un conflicto que ha escalado en la muerte de una persona. A lo que respondió:

Nosotros lo que hemos solicitado una y otra vez a la Conagua, es que tomen cartas en el asunto, ellos tienen la información, tienen los nombres, y las superficies extendidas para el riego que se aprovecha de manera irregular de las aguas del río Conchos (...)

“Yo creo que la Conagua tiene todo para actuar, pero no ha actuado, porque mantiene en su estructura actual a varios de los responsables de todo ese proceso de corrupción que ha terminado por robarse el agua”, sentenció Corral Jurado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“México está reteniendo agua”: la carta completa que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo

“Su palabra ya no tiene valor”: tunde SRE a Javier Corral por “incumplir” pago de agua

AMLO quiere que México pague su deuda de agua con EEUU

Escasez de agua en México: expertos advierten grave crisis para 2030