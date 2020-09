El privilegio de llamarse Manuel López: la historia del candidato a presidente de Morena con el nombre de AMLO

Las elecciones son la parte más llamativa y esencial de la democracia. En su versión arquetípica, se trata de la selección directa que los ciudadanos realizan entre varias ideas y propuestas para ser gobernados. En la menos festejada, se trata de un concurso de popularidad entre candidatos.

Tras la llegada de los aparatos de comunicación masivos, como la televisión, y luego con el advenimiento del internet y las redes sociales, la distinción entre una elección y un concurso de fama comenzó a nublarse, a veces con mayor intensidad que otras.

Un ejemplo típico es la pregunta que realizan las encuestadoras estadounidenses cada cuatro años a la ciudadanía al elegir a su propio presidente, y que no tiene que ver ni con las posturas políticas, ideológicas ni filosóficas de los aspirantes: “¿Qué tanto le gustaría tomarse una cerveza con el candidato?”.

En las elecciones internas de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y el más poderoso de México, los comicios internos se han extendido por meses ante los problemas de organización, las fracturas internas, las polémicas y las acusaciones, por lo que el partido ya no es la autoridad máxima para realizar el proceso.

El control pasó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste le ordenó al INE (Instituto Nacional Electoral), que organizara dichas elecciones, aunque de forma sui géneris. Debido a los múltiples problemas en Morena, y al no haber ni siquiera un padrón aprobado de militantes, las autoridades decidieron realizar, para la selección de sus próximos presidente nacional y secretario general, una serie de encuestas abiertas a la ciudadanía en todo el país.

Ante este proceso, que para los críticos privilegia el conocimiento o la fama de uno o varios candidatos por encima del debate de ideas, vital en toda elección pero trascendental para la conformación de los liderazgos de un partido político, la convocatoria fue demoledora: 100 candidatos oficiales participan desde la semana pasada en las primeras encuestas, 47 para la presidencia y 53 para la secretaría general.

Una homonimia favorable

Entre el centenar de candidatos, uno de ellos generó rápidamente una alerta entre las encuestadoras designadas por el INE para las llamadas “encuestas de reconocimiento", que definirán a los seis candidatos finalistas que se enfrentarán en las elecciones definitivas para los cargos en juego: se trata de Manuel López.

El hombre, con un nombre y un apellido comunes en México, guarda una relación estrecha por su identificación, con el presidente mexicano, ya que comparten un nombre y un apellido. La homonimia (el mismo nombre para dos personas diferentes) habría causado una disrupción en unos comicios plagados de rarezas.

Y"o me inscribí como todos los compañeros que participaron, todos sabemos que tenemos ese derecho de hacerlo. Quería mandar un mensaje a la sociedad y a la militancia de que no siempre los mismos pueden ocupar un cargo", explicó Manuel López, cuyo nombre completo es Juan Manuel López Sánchez, en una entrevista con Infobae México.

Al final, me registré con el nombre que me puso mi mamá, desde el 13 de septiembre que el INE me preguntó cómo quería aparecer, les dije que Manuel López