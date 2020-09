“Lord Pizza”: el indignante momento en que un sujeto golpeó a un empleado de un restaurante que le pidió usar cubrebocas

Video: @porkestendencia / Twitter.

En redes sociales se volvió viral un video donde se observa a un hombre, apodado “Lord Pizza” por usuarios de Twitter, agredir a los empleados de una pizzería en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que estos se negaron a atenderlo puesto que no estaba haciendo un uso correcto del cubrebocas. “¿Me vas a dar mi pizza o no?” grita el sujeto mientras agrede físicamente al empleado que tenía enfrente y su compañera graba los hechos. Al final acceden a entregarle la pizza con tal de que la situación no escale.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, advirtió que desde el pasado primero de julio, el uso de cubrebocas en dicha entidad será obligatorio en todo momento mientras se encuentre fuera del hogar.

Esta, según declaró en su programa digital “¡Chihuahua Adelante!”, será la principal medida de mitigación del contagio luego de que el 30% de la población regresó a sus centros de trabajo a inicios de julio.

“El uso de cubrebocas se coloca en este momento como un instrumento esencial, estratégico y fundamental” expresó el mandatario.

Luego de que una de las empleadas accediera a vender la pizza al individuo, este procedió a pagar mientras seguía insultando a las y los empleados. Mientras sacaba billetes de su cartera comenzó a señalar a las personas que se habían negado a venderle el producto en un primer lugar, “¿Sabes por qué? Porque no traía el tapabocas” exclamó el sujeto.

Según el decreto emitido por el Estado de Chihuahua que se desglosa en el Acuerdo 102/2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado, una de las sanciones que podrían enfrentar las personas que “en rebeldía, se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas” será el arresto de 36 horas.

Por otro lado, en el apartado décimo séptimo de dicho Acuerdo, los establecimientos que no cumplan las normas en cuanto al uso correcto de cubrebocas para empleados y empleadores, así como otros filtros de seguridad sanitaria, podrán enfrentar multas, clausuras de los negocios (de manera temporal o definitiva) o revocación de licencia para comerciar.

El día de ayer, un usuario de Twitter con el nombre de José Fernando Vallejo Cervantes (@nexmex_) realizó publicaciones donde aparentemente se identificaba como “Lord Pizza” que fue fuertemente criticado en redes sociales.

Aunque actualmente dicha cuenta se encuentra suspendida por incumplir las reglas de Twitter, el periódico Excélsior recuperó fragmentos de un video donde José Fernando aparentemente da su versión de los hechos. Él afirma “También me pegaron, nomás que no se ve en el video”. Acerca de la negativa de las y los empleados del establecimiento a venderle la pizza, él agrega “la neta no me dejé, así de sencillo”.

En el video también muestra su puño y parte del antebrazo donde supuestamente uno de los empleados lo golpeó haciendo uso de una “aplanadora”. El individuo cuestiona “¿Por qué no le hablaron a la policía? Porque también estuvieron mal ellos”.

Luego de que el usuario @nexmex_ se adjudicara los hechos registrados en video, otras personas dentro de la misma red social empezaron a señalar algunas publicaciones de José Fernando con comentarios misóginos.

El video donde “Lord Pizza” da su versión de lo ocurrido en el Little Caesars de Ciudad Juárez fue republicado por el usuario de Twitter @Zebulebe.

