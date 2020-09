Más allá de FRENAA: otras personalidades que han pedido la renuncia del presidente y las grandes crisis de su gobierno

Desde su llegada al poder, grupos denominados por el presidente como "conservadores" han demandado su renuncia o destitución (Foto: EFE/José Pazos Fabian)

El Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAA) mantiene un campamento por tiempo indefinido en el Centro Histórico de la Ciudad de México con la intención de presionar al presidente para que renuncie a su cargo de forma definitiva.

Su líder, el empresario Gilberto Lozano, afirma que no buscan derrocarlo, sino ejercer presión para que dimita de su cargo y se conforme un gobierno interino previo a las elecciones de 2021, según señaló a Infobae.

Pero FRENAA no es la única expresión de este polo. Personalidades públicas como el ex presidente Vicente Fox Quesada y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, han hecho explícito su deseo de que el político tabasqueño abandone el Palacio Nacional. Incluso el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) e iniciativas ciudadanas a través de la plataforma Change.org han expresado este deseo.

Cientos de automovilistas realizaron una caravana por las principales calles del centro de Monterrey para manifestarse contra Andrés Manuel López Obrador. El contingente fue organizado por el FRENAA (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

En abril de 2019, después de la masacre perpetrada por un grupo armado en Minatitlán, Veracruz, donde fueron asesinadas 14 personas en una fiesta de cumpleaños, un grupo de internautas molestos por la tardía respuesta del gobierno federal hicieron uso del hashtag #AMLORenuncia.

La etiqueta se mantuvo durante más de 11 horas como tendencia nacional y alcanzó el décimo lugar de las tendencias globales. Pero la dinámica llamó la atención y fue denunciada públicamente como un artificio ya que el hashtag fue impulsado por cuentas con bajos impactos y casi sin participación de cuentas verificadas, según informó en su momento el portal Sin Embargo.

A esta tendencia en redes se sumó el ex presidente Vicente Fox, quien tuiteó tres días después de los eventos. “López te exigimos respuestas, una renuncia te libraría de la responsabilidad y serías el mártir del “buen pueblo” ¡muéstranos tu plan de gobierno! No más violencia para México, NO MÁS EXCUSAS, se necesitan soluciones”.

El ex presidente Vicente Fox ha manifestado múltiples veces, a través de redes sociales, su oposición al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación de México (Foto: Archivo)

Esta campaña coincidió con el lanzamiento de una petición en Change.org elaborada por el grupo Reflexiona México para solicitar la renuncia. Un año después de su publicación, han conseguido 525,671 firmas, todavía lejos de su objetivo de 1,000,000.

La petición se dirige principalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y tiene por objetivo convencer a las fuerzas armadas de “no permitir que les conviertan en instrumento a conveniencia del gobierno”.

Se trata de un llamado a desobedecer al poder ejecutivo, y en este tenor se extiende con mayor detalle: “las fuerzas armadas no deberán servir a las finalidades de un presidente o partido político que vislumbra la posibilidad de voltear sus armas en contra del pueblo”, afirma la misiva.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador(Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

En octubre de 2019, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que el Gabinete de Seguridad determinó dejar ir al detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, en Culiacán, Sinaloa, luego de que se desataran ataques armados en la ciudad.

En respuesta, el grupo parlamentario del PAN exigió la renuncia del presidente y del Gabinete de Seguridad por estas acciones. “Es una vergüenza para ustedes permitirlo, es una vergüenza para los diputados de Morena lo que hoy está sucediendo, dejen de culpar al pasado”, dijo la diputada Adriana Dávila.

El grupo parlamentario panista rompió en gritos contra el titular del poder ejecutivo. “¡Re-nun cia! ¡re-nun-cia!”, gritaron en coro, según relataron en su momento medios como El Financiero.

“En el pleno de @Mx_Diputados denunciamos la falta de acción por parte del Gobierno para poner un alto a la violencia en Culiacán. Los mexicanos no merecen un Gobierno tan irresponsable y fanfarrón”, tuiteó entonces el diputado Luis Mendoza Acevedo.

La diputada Adriana Dávila del Partido Acción Nacional (Foto: Twitter/@adrianadavilaf)

En abril de 2020, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, sugirió a los empresarios ansiosos por ver a López Obrador fuera de la presidencia que se organicen para lograrlo, pues con simples pronunciamientos nunca lo lograrán.

“Por más comunicados que se puedan lanzar para que se vaya, el señor tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática, y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así lo estableció el Congreso, de hacer una revisión democrática”, dijo durante una videoconferencia.

“Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícense. Quisiera que también la parte política del país saliera a hacer su trabajo, nuestro trabajo es apoyar a las mipymes, salvar los empleos. ¿Creen ustedes que van a lograr algo por salir y decir que se vaya? Si es lo que queremos, unámonos. Nomás que tenemos que tener a 30 millones de mexicanos detrás de nosotros”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su rancho de Palenque, Chiapas, en septiembre de 2020 (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de los embates, López Obrador mantiene una respuesta burlona para todos aquellos que cuestionan su mandato, a quienes considera “conservadores”. En mayo de este año exhortó a los opositores a “no comer ansias” pues en 2022 se podrá convocar a la gente y decidir si continúa o no como presidente de la República.

“Tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México porque la peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción y por eso no podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que yo me vaya del gobierno”, expuso en un video grabado en su casa de Palenque, Chiapas.

El mandatario afirma que será respetuoso de lo que determinen los ciudadanos en las urnas. Se dice preparado para que en 2022 los ciudadanos evalúen su desempeño y para terminar su mandato en 2024.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Renuncia subsecretario de Semarnat; hermano de Arturo Herrera lo sustituirá

La Narcomami y La Güera Loca: dos mujeres del narco bajo la lupa

Escándalo en Argentina: un diputado se mostró en pleno acto erótico en una sesión virtual