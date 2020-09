“Llegó a haber un narcogobierno”: López Obrador sobre la primera baja en homicidios en cinco años que informó Inegi

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso este jueves las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer, en donde muestran que hay una disminución de los homicidios en el país durante 2019.

“Y en cuanto a lo que mencionas de homicidios, sí, vamos avanzando en general, vamos logrando, a pesar de la complejidad del problema, de la inseguridad y de la violencia, se ha ido avanzando bastante. Yo en el último informe hablé de que sólo en el caso de homicidio y de otro delito teníamos incrementos, en casi todos los delitos ha habido disminución”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que se va avanzando a pesar de la complejidad del problema que dejaron los narcogobiernos, pero “ya está pintada la raya” entre gobierno y el crimen organizado, aludiendo al que fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusa en Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"Les decía, un cambio en la estrategia, ya no hay contubernio. ¿Qué esperanzas había de que se mejorara en materia de seguridad si llegó a haber, si no un narco-Estado, un narcogobierno?

Esto no les gusta a nuestros adversarios, pero es la realidad, ni modo que yo acusé a García Luna en Estados Unidos.

Por eso es distinto, no hay contubernio, está pintada la raya. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. La coordinación que tenemos todos los días", señaló.

En 2019 se cometieron 36 mil 476 homicidios en el país y por primera vez en los últimos cinco años se presenta una disminución anual de las muertes violentas al registrarse 209 asesinatos menos que en el año anterior, de acuerdo con datos preliminares del Inegi.

López Obrador agradeció el trabajo de la Sedena, la Semar, la creación de la Guardia Nacional y destacó el trabajo de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo es “un servidor público ejemplar”.

Señaló que el avance en materia de seguridad se debió también a la estrategia que ha implementado en su gobierno, " de atender las causas que originan la violencia" y “no abandonar a los jóvenes”, calificandolos como “ninís”.

"Aquí aprovecho para decir que esto que se ha logrado tiene que ver con un cambio en la estrategia, porque ahora se atienden las causas, el origen de la violencia, se procura el bienestar del pueblo, se atiende a los jóvenes.

No hay que olvidar qué hicieron con los jóvenes. Los dejaron en el abandono, los marginaron. Muy chistoso. Uno que fue rector -ya no voy a puntualizar más, por la investidura- fue el que acuñó la frase esa de ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan, y ja, ja, ja, mi risa diabólica, siniestra. Bueno, fue lo único que hicieron, etiquetarlos, llamarlos ‘ninis’, no hacían nada por los jóvenes, nada, nada, nada. Era la nada.

Y ahora estamos atendiendo a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven las bandas, y por eso estos resultados", explicó el presidente mexicano.

En agosto se registraron un total de 2,973 muertes por homicidio doloso, mientras que en el mismo mes de 2019 la cifra fue de 2,953, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con estas cifras, se registraron unos 95 homicidios dolosos diarios durante agosto.

Al comparar el número de homicidios dolosos de agosto respecto al mes previo, la cifra disminuyó 0.46%, pues en julio se reportaron 2,987 muertes por este delito.

En julio pasado, durante el informe mensual sobre Seguridad Pública, el secretario Alfonso Durazo informó que en el rubro de homicidio doloso se marcó un -0.8% en la tendencia histórica.

En la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, Durazo aseveró que hay una “desaceleración del crecimiento” de los homicidios porque este crimen ha disminuido 0,8 % en lo que va del año.

“En el último mes de enero al mes de junio tenemos un -0,8 % en la tendencia de crecimiento histórica. Esta es la brecha entre la tendencia histórica y los resultados del mes de junio, aquí es claramente perceptible que hay una línea de contención”, afirmó.