“El pueblo nos eligió para eso”: López Obrador admitió que sí pide “lealtad a ciegas” para la transformación

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si pide lealtad, en relación a las declaraciones que hizo Jaime Cárdenas, ex director del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), pero " lealtad al pueblo no a su persona".

"Si escuchamos (a los funcionarios), pero tiene razón, pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con los abusos, con la corrupción, para llevar a cabo un pueblo austero, sobrio, para hacer justicia y pues entonces sí, es lealtad al pueblo básicamente, no a mi persona, lealtad a las personas se convierte en abyección, en servilismo, nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación y eso es lo que pedimos.

Es que tenemos que poner por delante la justicia, siempre lo he dicho cuando hay que optar entre entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia, la ley es para el hombre, no el hombre para la ley, hablando en términos de género, la ley es para el hombre y la mujer , para hacerlo más claro.

Entonces qué sucede en el gobierno, hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia, imagínense que mal se comete cuando se rifa un avión de lujo que es a todas luces un insulto al pueblo de México para que lo que se obtenga de esa rifa se dedique a equipos médicos donde se atiende a gente humilde, el fin es sublime, eso es justicia, ah pero para llevar a cabo esta decisión se tiene que enfrentar a cabo toda una normatividad.

porque en el antiguo régimen , acuérdense lo que decían la ley es la ley, pura simulación, entonces resulta que no se puede nada por la normatividad, es como decía el finado Héctor Suárez: `no hay, no hay, no hay´; pues así estaba el gobierno, por eso hablo del elefante reumático mañoso que estaba echado.

El gobierno no estaba la servicio del pueblo, el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, o sea, hacer lago por el pueblo cuesta, nada más que soy perseverante", indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...