“No tengo la culpa de que sean corruptos”: Santiago Nieto descartó persecución política desde la UIF

Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que cuando detecta irregularidades no puede dejar pasar el caso (Foto: Reuters/Henry Romero)

En los casos de Chihuahua y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó ha entregado la información que ha entregado la información solicitada por instancias gubernamentales.

El funcionario puntualizó en entrevista para W Radio “no existe una persecución política, lo que se ha hecho es cumplir con los requerimientos que le han hecho instancias gubernamentales […] lamento que esa sea la percepción, pero no puedo dejar de actuar cuando encuentro ninguna irregularidad”.

La dependencia ha interpuesto denuncias contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y mantiene bloqueadas sus cuentas bancarias, mismo caso sucede José Reyes Baeza, por un presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el caso denominado como la Estafa Maestra.

El titular de la UIF ejemplificó para la misma cadena de radio que en el caso de Chihuahua le han solicitado la información autoridades estatales en diversos casos y la entregó, pero detectó irregularidades en el sistema financiero y se congelaron las cuentas, “no se puede actuar de otra forma, porque de lo contrario es hacer una valoración política”.

La UIF entregó la información que se solicitó sobre César Duarte (Foto: Cuartoscuro)

También se congelaron las cuentas de funcionarios del municipio de Delicias, en el marco de las protestas por el suministro de agua en ese mismo estado.

“No es mi culpa que exista corrupción durante el ejercicio de la administración del ex gobernador de Chihuahua, lo que deberían de hacer es actuar de forma honesta en el ejercicio de los cargos”, enfatizó Santiago Nieto.

Caso Emilio Lozoya

Sobre las declaraciones hechas ante las autoridades mexicanas por Emilio Lozoya Austin, la UIF ya interpuso cinco demandas y está preparando una sexta.

El organismo investiga y verifica lo que declaró Lozoya Austin en donde involucra a 70 personas físicas y morales.

La UIF únicamente indaga lo relacionado a la declaración de Emilio Lozoya (Foto: Reuters/Jon Nazca)

El funcionario aclaró que se trata de un investigación global, se limita a lo que elementos mencionados en la declaración, “no hay tema de persecución política contra nadie, es sólo poder soportar con elementos las afirmaciones del Emilio Lozoya y si la Fiscalía General de la República pide la información la daremos, por lo menos la Función Pública ya nos ha hecho requerimientos sobre algunos de las personas”.

En los casos de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y José Antonio Meade, ex candidato a la presidencia y ex secretario de estado, lo relatado no corresponde a lo sucedido.

Porque en el caso de Meade, indicó, no tuvo relación con la venta de Etileno XXI, porque su función no era dentro del consejo de administración de Pemex y con Barbosa se refiere que se promovió a su hermano y no sucedió, ya que verificaron los movimientos hechos en Recursos Humanos en Petróleos Mexicanos.

Los funcionarios que no están bajo investigación es José Antonio Meade y Miguel Barbosa (Foto: Cuartoscuro)

Abundó que detectaron que lo señalado por Emilio Lozoya en su declaración, en los casos de Meade y Barbosa, no se acredita lo que se menciona el ex funcionario de Pemex

Sobre la labor que ha hecho la UIF durante la presente administración ha impuesto récord en relación con el número de notas de inteligencia financiera entregadas, con 1,000, y en el 2019 fueron 164.

