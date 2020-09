UIF desbloqueó 800 millones de pesos a Kamel Nacif, señalado por trata de blancas y corrupción

Kamel Nacif (Foto: Cuartoscuro)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó cuentas del empresario textilero Kamel Nacif Borge, al ser acusado por corrupción y trata de blancas. El monto liberado asciende 800 millones de pesos.

Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que “el criterio de uno de los jueces de distrito, que nos preocupa mucho, es señalar que si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, el bloqueo de cuentas no debe realizarse, y por tanto, a pesar de existir solicitud internacional, como es el caso, de Kamel Nacif, en virtud de que la redacción dice ‘valore la posibilidad de bloquear cuentas’, no conceden la suspensión”.

Ante el fallo, lo que permite es la posibilidad de que la persona pueda acceder a sus recursos y el organismo ya presentó las quejas correspondientes ante Consejo de la Judicatura Federal por estas interpretaciones “ultra gramaticales de los juzgados” que ponen en juego recursos de grupo delincuenciales siguen introduciéndose al financiero.

Bajo dicho contexto ha permitido 294 personas, del 2019 a la fecha, han logrado que sus cuentas sean desbloqueadas. El año pasado fueron un total de 984 amparos para descongelar recursos relacionados con investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el pasado 15 de septiembre fueron seis los que obtuvieron amparo provisional y 188 la suspensión definitiva, de un total de 861 casos.

Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó la razón por al que se liberaron los recursos del empresario textilero (Foto: Presidencia)

En marzo, el organismo solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, ex gobernador de Puebla; Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla y de Kamel Nacif. Con lo que se buscaba cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes.

En relación con las limitaciones que tienen la el organismo, Santiago Nieto indicó durante la presentación de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo que fue por la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora, lo cual establece que el bloqueo cuentas por parte del organismo sólo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional, pero no de una indagatoria local y es algo que se intentando revertir.

“Hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la Suprema Corte, a efecto de que pueda revisar el criterio. Cabe señalar que Medina Mora en 2016 tenía un criterio completamente opuesto, en donde señalaba la constitucionalidad absoluta del precepto. Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio, y tenemos el resultado que ustedes conocen”, añadió el funcionario.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en julio que realizó la solicitud de extradición al Gobierno de Líbano, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho en el 2005.

La periodista Lydia Cacho aclaró que la fiscalía no fue quien localizó a Kamel Nacif sino fue ella (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

El Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo giró orden de aprehensión por tortura en agravio de Lydia Cacho, el pasado 11 de abril del 2019 y posteriormente, se solicitó a la Interpol ficha roja para localizar y detener al empresario textilero y al ex gobernador de Puebla, en 190 naciones.

