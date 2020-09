López Obrador aseguró que ya se analiza abrir las escuelas en los estados donde la pandemia “está a la baja”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que se está analizando el poder abrir las escuelas en los estados en donde haya condiciones, en donde la epidemia del coronavirus Covid-19 vaya a la baja y se esté por llegar al semáforo verde; además de que dijo no descarta que también se aperture los centros educativos en otras entidades aunque solo sea para asesorías y no haya clases presenciales.

"Se esta analizando el poder abrir ya las escuelas, no en todo el país sino en donde ya se van creando las condiciones, hay estados que ya están por llegar a verde, y también no se descarta en estados donde este a la baja, abrir las escuelas, aunque no haya clases presenciales si abrirlas para que se puedan llevar a cabo consultas, sobre todo los padres de familia.

No olvidarnos de la escuela, sino empezar a regresar a seguir familiarizándonos con la escuela, esto dependiendo de como vaya presentando la pandemia, afortunadamente ayer lo vimos no se han presentado rebrotes en México, en otros países de Europa si se han presentando", indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...