“Es gravísimo”: López Obrador aseguró que el caso García Luna demostraría que había un “narcogobierno” con Calderón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que de comprobarse las acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa, que pesan sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; significaría que había un “narcogobierno”.

“Sí es un asunto grave, sin duda, porque la acusación, de probarse, va a significar que no había un gobierno independiente, sino que había, si no un narco-Estado, un narcogobierno, eso es gravísimo, de demostrarse lo de García Luna”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que él se ajusta a lo que establezca la ley, y dijo se deberá esperar a que concluya el juicio, que se está llevando en una corte de Nueva York, contra García Luna.

(Foto: Cuartoscuro)

"Es lo que establezca la ley, yo me voy a ajustar a eso, en el caso de que sea juzgado, pero no adelantemos vísperas, no sabemos, no podemos nosotros hacer un juicio sumario, no, hay que esperarnos.

El mandatario mexicano explicó por qué considera que, si se declara culpable al ex secretario de Seguridad Pública, habría existido un “narcogobierno” durante el sexenio de Calderón.

"¿Por qué narcogobierno?. Imagínense, el secretario de Seguridad Pública al servicio de una de las bandas del narcotráfico, además no de cualquier secretaría, sino la Secretaría de Seguridad Pública en el momento en que se declara la guerra al narcotráfico, cuando hay más enfrentamientos, masacres.

(Foto: Cuartoscuro)

Y es público y notorio de que se trataba de un servidor público o funcionario -porque ahí sí aplica más lo de funcionario- muy cercano al presidente, o sea, nada distante, no era el secretario de Agricultura.

Por cierto, ¿quién era el secretario de Agricultura con Calderón?, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no era el secretario de Agricultura, García Luna sí se sabía quién era. Entonces, sí es un asunto que hay que esperar a ver qué va a pasar", reiteró López Obrador.

Llamó a no hacer juicios sumarios y a estar atentos de cómo se va desarrollando el proceso judicial en contra del ex secretario, sin embargo, recordó que no hay un señalamiento directo contra el ex presidente Felipe Calderón; sino que se infiere que hubo complicidad, pero no se ha probado.

REUTERS/Ginnette Riquelme

"Bueno, yo aclaro que no se puede juzgar a priori, todavía no se sabe sobre la responsabilidad de Calderón. Es un proceso que se sigue en Nueva York en la Corte y el que está siendo juzgado es García Luna, y en octubre es una de las audiencias, de acuerdo al proceso, en la que García Luna va a declarar y se va a agotar esa diligencia, y que puede seguir o ahí mismo él acepta las acusaciones, es un proceso.

Hasta ahora no hay un señalamiento al expresidente. Sí se infiere porque fue secretario de Seguridad Pública, que puede haber complicidad, pero no está probado", expresó.

López Obrador dijo que en el caso de México sería lo mismo, la Fiscalía General de la República haría las invetsigaciones pertinentes y si Calderón está involucrado en el Caso Lozoya, será dicha entidad quien se encargue.

Foto: Presidencia de México.

“En el caso de México es lo mismo, tiene que ser la fiscalía la que lleve a cabo la investigación. Si está involucrado en el caso de Lozoya -no sé si Lozoya lo menciona a él, menciona a Salinas, a Peña Nieto y no sé si a Felipe Calderón, no sé- si está involucrado, tiene que ser la fiscalía, tiene que ser el Ministerio Público, luego el juez”.

El titular del Ejecutivo aseguró que lo que planteó con la solicitud de consulta ciudadana, es que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se inicien procesos judiciales contra los ex presidentes del periodo neoliberal; además de que se aclare si están vigentes los delitos .

"Lo que yo estoy planteando o estamos solicitando es que se les pregunte a los ciudadanos si quieren que se inicien los procesos o se continúen los procesos a los expresidentes, esa es la pregunta, para que la autoridad competente tenga fortaleza, pueda actuar con libertad y proceder.

(Foto: Cuartoscuro)

Y también se aclare si están vigentes los delitos, si no han prescrito, si hay protección para los expresidentes por el artículo 108 en delitos que no tienen que ver con traición a la patria, en fin, que todo esto se vaya aclarando, pero lo va a resolver la autoridad competente. Yo entiendo que en el caso del señor Lozoya, de todo lo que declaró involucrando a legisladores y a funcionarios…

Me acuerdo de Salinas, de Peña y Calderón, los tres. Pero eso es la fiscalía. Entonces, lo que va a hacer la fiscalía ya es consignar el expediente, o sea, eso es lo que procede, después de tener todos los elementos de prueba", dijo.

Reiteró que hasta ahora no se ha acusado a Calderón directamente, ni se puede decir que haya una responsabilidad, por lo que se tiene que esperar a que concluya el juicio de García Luna en Nueva York, y el proceso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de recibir sobornos de Odebrecht; para determinar su culpabilidad.

“Hasta ahora no se puede decir que haya una responsabilidad o que exista una culpabilidad de Calderón, eso lo tienen que resolver las autoridades, ya sea en Nueva York o acá, y vamos a esperar a ver qué sucede, que están estos juicios abiertos todavía”, explicó el presidente López Obrador.

