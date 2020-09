Juez ordenó respetar manifestación del frente anti AMLO en la Ciudad de México

La organización civil opositora Frena llevó sus protestas más allá esta semana y se instalaron en el corazón de la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Un juez federal ordenó a las autoridades de la Ciudad de México respetar y permitir que continúe el plantón que un grupo de manifestantes del autodenominado Frente Nacional Anti AMLO (Frena) , un grupo civil organizado que protesta contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantienen desde el domingo pasado en dos de las principales avenidas de la capital.

Se trata de al menos tres suspensiones de oficio y de plano que diversos ciudadanos solicitaron ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, instancia que concedió dichas medidas cautelares, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

Entre los actores que interpusieron los amparos está uno de los líderes más prominentes de Frena, el empresario Gilberto Lozano. Las suspensiones también fueron solicitadas por Silvia del Carmen Saavedra, Hugo Pío Ponce Chavez y otros no detallados en los documentos.

“Se concede la suspensión de plano para el efecto que las autoridades responsables pongan en inmediata libertad a los quejosos, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Esto es, cesen de manera inmediata con el cerco policial que rodea a los quejosos y que les priva de su libertad personal”, expresó el juez federal, de acuerdo con el documento consultado por este medio.

Además, ordenó que cese la incomunicación total o parcial de los quejosos con sus familiares y personas de confianza, de manera que las autoridades garanticen a las personas privadas de su libertad (a raíz del cerco policial) la comunicación inmediata con sus familiares y personas de su confianza, permitiéndole visitas durante el desarrollo de su manifestación pacifica.

En tales condiciones, las autoridades responsables deberán garantizar, en todo momento, que los manifestantes quejosos no se encuentren incomunicados total o parcialmente

El juzgador ordenó también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que “cesen los malos tratos de los que puedan llegar a ser objeto los quejosos (…) se deberá respetar su dignidad y derechos humanos”.

El juzgador también resolvió que los quejosos pueden continuar con su manifestación “siempre y cuando esta se realice siguiendo los postulados que marca la Constitución, es decir, de manera pacífica, siempre que no se ataque a la moral, a la vida privada, que con la misma no se cause algún delito, o si con la misma se ve perturbado el orden público”.

Sin embargo, advirtió que “la medida cautelar no implica, de manera alguna, que los elementos de seguridad pública que hayan sido asignados para mantener el orden en la manifestación correspondiente, se encuentren impedidos para desarrollar las labores que tienen legalmente encomendadas, en caso de que la manifestación que realizan los quejosos se desarrolla al margen de los postulados constitucionales antes precisados”.

Por ello, ahondó la autoridad judicial, los policías respectivos tienen expeditas sus facultades para llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para salvaguardar el orden y la seguridad pública dentro de la manifestación en caso de que se den actos violentos o ilegales por parte de los manifestantes.

“Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde este momento, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva”, concluyó el juzgador. Las mismas medidas fueron aplicadas para dos de las demandas realizadas. A la tercera sólo le fue concedida la primera parte de la resolución, donde el juez ordenó que la policía no podrá molestar a los manifestantes.

Los manifestantes de Frena fueron un paso más allá este domingo. Si desde hacía algunos meses se organizaron para protestar contra la administración de López Obrador durante sábados y domingos, con manifestaciones en sus automóviles en diversas ciudades del país incluida la capital, el último fin de semana decidieron plantarse en el corazón de la Ciudad de México.

Con casas de campaña, en muchos casos vacías, docenas de personas se ubicaron en las avenidas Juárez y Reforma, dos de las más representativas y transitadas del centro capitalino, en una manifestación que ha causado polémica.

La organización, que tiene tintes religiosos (han organizado rezos durante sus manifestaciones, sobre todo en los últimos días, además de portar cruces e imágenes de este tipo) y acusa, sin pruebas, al gobierno federal de querer llevar al país al comunismo, imitó la estrategia del hombre al que dicen aborrecer.

En 2006, López Obrador organizó un plantón pacífico en Reforma para denunciar el supuesto fraude electoral en las elecciones que perdió aquel año. En aquel momento, el sector conservador que hoy en día sale a las calles a protestar invocó su derecho de tránsito para avanzar con sus vehiculos.

Esta semana, sin embargo, se ubicaron en el lado contrario: bajaron de sus camionetas y se instalaron en el pavimento por el que antes clamaban libertad para avanzar sin ser estorbados por las protestas.

A pesar de que las tiendas de campaña instaladas se cuentan por docenas, Frena ha tenido un problema de convocatoria: muy pocas personas se han quedado instaladas en ellas, debido en parte a las lluvias de los últimos días. Incluso solicitaron en las calles del centro mexicano “voluntarios" para ocuparlas durante el plantón.

Las autoridades, por su parte, han sido compresibles, aunque el domingo no dejaron avanzar la marcha hasta el Zócalo. Tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como López Obrador, han remarcado que respetarán la manifestación y no aplicarán la fuerza pública como se hizo en otros sexenios.

Incluso el mandatario mexicano pidió que los manifestantes “no se vayan a ir a dormir a los hoteles en la noche y vayan a dejar ahí a la gente durmiendo”. "Lo digo con todo respeto, y que se sientan seguros porque nosotros los vamos a estar cuidando, va a tener todo para que se garanticen sus libertades”, aseguró.

Sheinbaum, por su parte, dijo que su obligación era proteger a las personas y su libre manifestación. “Desde ayer les pusimos dos ambulancias, una carpa de salud. Les estamos dando todo el apoyo que requieran”, indicó la alcaldesa capitalina de Morena, el mismo partido que el presidente.

