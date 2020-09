Manifestantes de FRENAAA denunciaron que la policía capitalina retiró parte de su campamento en Av. Juárez

Instalaron un campamento en Avenida Juárez, entre Reforma y Eje Central (Foto: Twitter/LauraMex)

Luego de que esta tarde un fuerte dispositivo policial impidió a los miembros del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) su acceso al Zócalo de la Ciudad de México, cambiaron su intención de hacer un plantón frente al Palacio Nacional.

Los opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron a instalar sus casas de campaña sobre la Avenida Juárez, a la altura del Hemiciclo a Juárez, señalando que se irán hasta que él renuncie al cargo, o por lo menos sean escuchados.

Y es que entre sus protestas están la falta de medicamentos para los niños con cáncer y el presunto mal manejo de la pandemia de coronavirus (COVID-19), que hasta el momento ha dejado más de 74 mil muertos en el país, siendo el cuarto más afectado en mundo en este rubro.

“Estamos siendo obligados en tanto López (Obrador) abre el Zócalo, es muy simple. El mismo que tomó Paseo de la Reforma es el culpable ”, dijo Gilberto Lozano, líder de FERNAAA al medio Eje Central.

Retiran a manifestantes de FRENAAA - Parte 1

Cabe mencionar que los manifestantes portaron banderas, estandartes con la imagen de la virgen de Guadalupe, así como otros símbolos religiosos durante la protesta.

Sin embargo, algunos miembros del Frente denunciaron a través de videos en redes sociales que los elementos de la policía capitalina también procedieron a quitar varias casas de campaña que ya tenían instalados.

Ello generó todo tipo de reacciones, pues por un lado muchos simpatizantes de la llamada “Cuarta Transformación” celebraron el actuar de los policías, otros expresaron su indignación, argumentando que los seguidores de López Obrador tomaron las calles de la ciudad varias veces antes de que se convirtiera en presidente.

“Poco les duró el gusto a los loquitos de FRENAAA. Ya los están quitando”, “El punto no es si coinciden o no con FRENAA (...) El punto es si tienen derecho a instalar un campamento en el Zócalo”, “¿Quién lo diría?, el rey de la protesta ahora no deja protestar, piensa que si no la hace él, no es legítima”, “Millones de mexicanos eligieron a AMLO por la vía democrática… ahora ya está buscando (Gilberto Lozano) dónde estacionar su campamento, el cual podría rentarle a Felipe Calderón y México Libre”, fueron algunas de los comentarios que se pueden leer.

Retiran a manifestantes de FRENAAA - Parte 2

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró a través de una una tarjeta informativa que respeta y garantiza el derecho a la libre manifestación y rechazó que se hayan retirado las casas de campaña que este sábado instalaron los manifestantes.

El grupo que se movilizó este día tuvo la libertad de instalar sus casas de campaña en Avenida Juárez

FRENAAA se describe como un movimiento ciudadano y pacífico que busca, a través de herramientas jurídicas, de presión social o medios de comunicación, sacar de la presidencia a López Obrador antes del 30 de noviembre de 2020.

Todo inició cuando Pedro Luis Martín Bringas, ex consejero de Soriana, se hizo viral por una grabación en la que se denomina como líder del FRENAAA, mismo que, aseguró, está conformado por la iniciativa pública, gente de todos los partidos, de todas las clases sociales, estudiantes, profesionistas y empresarios.

Los manifestantes portaron banderas, estandartes con la imagen de la virgen de Guadalupe, así como otros símbolos religiosos (Foto: Archivo)

Así como el coronavirus que no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así queremos que FRENAAA sea el detonante para que el señor López Obrador se vaya a su casa antes del 1 de diciembre y salvemos este país

Detrás del movimiento hay otras personas de reconocimiento masivo en México, quienes poco a poco se han revelado como miembros activos Entre ellos, destacan Gilberto Lozano, quien fue parte del Consejo de Administración de FEMSA; el periodista Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Hijar, así como Rafael Loret de Mola; también el empresario Juan Bosco Abascal.

También hay por lo menos 67 personas en su denominado “consejo rector” que gozan de reconocimiento masivo en México, quienes poco a poco se han destapado como miembros activos a través de las páginas oficiales del FRENAAA. Cabe decir que este ha realizado manifestaciones pacíficas en caravanas de automóviles que circulan con mensajes y consignas.

