Mapa del coronavirus en México 21 de septiembre: “La reducción más grande en la mortalidad” desde que inició la pandemia

Ilustración: Jovani Pérez

Este domingo 20 de septiembre, la Secretaría de Salud (SSa) informó que hay 73,493 muertos y 697,663 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México; sin embargo, en las últimas 24 horas se registraron 3,542 nuevos casos y 235 nuevas defunciones por la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Durante el informe técnico sobre el avance de la pandemia en el país número 203, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que México lleva siete semanas consecutivas de una tasa decreciente de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos a causa de coronavirus, de manera que entre la semana 36 y 37 la epidemia de casos estimados disminuyó 24%.

No obstante, afirmó que tal como en países europeos, en México no hay garantía de que no se presente un rebrote. “Siempre existe un riesgo de repunte en los contagios y aumente la epidemia”.

El epidemiólogo dio a conocer que ya son 26 entidades federativas que tienen al menos tres semanas consecutivas de descenso.

Gráfica: Jovani Pérez

Además, declaró que la positividad es de 37%, es decir, menos de cuatro de cada 10 personas que presentaban síntomas, tenían en realidad COVID-19. Al momento, 33,709 (5%) son casos activos, es decir que han presentado signos y síntomas de la enfermedad, por lo que forman parte de la epidemia activa del país.

En ese sentido, la Ciudad de México, es la entidad con mayor número de casos activos seguida de Nuevo León, Guanajuato que ascendió una posición el día de hoy, Estado de México y Jalisco como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en conjunto concentran casi la mitad (49.7%) de los casos activos del país.

En contraste, Chihuahua, Campeche y Chiapas son las entidades que tienen menos de 110 casos activos.

No hay que olvidar que las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados son la CDMX, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto forman el 41.1% de todos los casos registrados en la nación.

Infografía: Jovani Pérez

Respecto a las defunciones, López Gatell indicó que desde la semana 27 ha disminuido la mortalidad. El cambio de la semana 36 a la 37 fue de 60% en la ocurrencia de defunciones por coronavirus en México. “Es la reducción más grande en la mortalidad entre dos semanas consecutivas que hemos tenido desde el inicio de la epidemia”, aseveró.

Se reportaron 2,119 defunciones sospechosas, es decir aún con resultado pendiente.

Continúan ubicándose la CDMX, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Baja California como las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad (43.4%) de todas las del país. La CDMX por sí sola, acumula 15.7% de todas defunciones a nivel nacional.

Gráfica: Jovani Pérez

Sobre la ocupación hospitalaria, de las 30,431 camas de hospitalización general, 9,017 (30%) se encuentran ocupadas, principalmente en las entidades: Nayarit con 52%; Colima y Nuevo León con 47%, respectivamente; CDMX con 45%.

“En este momento que ya tenemos desocupación hospitalaria estamos sustituyendo estas camas por atención de otros padecimientos, sin perder la capacidad de hacer una reconversión inmediata”, señaló el subsecretario, esto debido a que “existe una predicción de que a partir de octubre podría empezar a incrementar nuevamente la necesidad de hospitalización por padecimientos respiratorios agudos, por la temporada de influenza y podría haber un incremento de personas hospitalizadas por COVID-19”, reiteró el especialista..

Respecto a las camas con ventilador mecánico para pacientes más críticos por la enfermedad, de las 10,406 camas de terapia intensiva, 2,481 (24%) se encuentran ocupadas principalmente en las entidades de Aguascalientes y CDMX con 41%; y Nuevo León con 36%.

“En el manejo de una epidemia se debe garantizar que nadie se quede sin la atención para que puedan salvarse las vidas, y esto es imperativo. No es, por sí mismo, el tener camas disponibles, el logro es que estén disponibles para que nadie se quede sin ser atendido si así lo requiriera”, apuntó López-Gatell.

Gráfica: Jovani Pérez

