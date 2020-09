Por obstruir acceso a la información sobre COVID-19, México justo denunció al gobierno federal ante la CIDH

En el marco de la epidemia por COVID-19 en el país, la organización México justo denunció al gobierno mexicano por diversas violaciones de derechos humanos (Foto: Pixabay)

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno de México para atender la contingencia sanitaria por coronavirus, la organización México Justo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diversas violaciones de derechos humanos.

Asimismo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en perjuicio de los habitantes del país, al considerar erróneas algunas acciones que ha tomado la administración federal para enfrentar la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2.

La organización, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) con sede en Argentina, acudió a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH para denunciar que el gobierno mexicano vulnera el acceso a la información sobre la pandemia, luego de que estableciera que la información pública no es una actividad esencial en contexto de la crisis y suspendiera los plazos para responder a las solicitudes.

La Rectoría consideró los hechos reportados en la denuncia como “graves violaciones a la libertad de expresión que el Estado debe corregir y serán incorporados en su Informe Anual, en el cual se sistematizan las principales amenazas para asegurar este derecho en la región, así como también los progresos que se han logrado en la materia.”, se lee en el comunicado emitido por la asociación civil.

“Es un logro muy importante. En estos informes, la CIDH expone aquellas situaciones respecto de las cuales realiza un monitoreo permanente y es lo que los Estados deben reparar. Es decir, para la CIDH, los hechos que denunciamos constituyen violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información, y México deberá corregir esta situación para cumplir con los compromisos internacionales asumidos.

Además, esto supone que México será cuestionado públicamente por uno de los organismos más importantes de derechos humanos de la región”, dijo Juan Carlos Pérez Góngora, Presidente de México Justo.

En medio de la crisis sanitaria por coronavirus, la CIDH ha establecido que los Estados deben asegurar el derecho del acceso a la información pública en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19. No obstante, pese a dichos pronunciamiento, Pérez Góngora acusó que esto no se está cumpliendo en México.

En el marco de respuesta a la pandemia, el Gobierno Nacional decidió suspender arbitrariamente y sin justificación legal la atención de solicitudes de información pública, restringiendo indebidamente el acceso por parte de la ciudadanía a información sobre la pandemia. Además, ha brindado a la ciudadanía información errónea e inexacta sobre su gravedad y evolución en el país y ha ocultado información pública relevante sobre el manejo de la crisis

Esto fue constatado por la organización a través del envío de solicitudes de información sobre el número de defunciones hospitalarias por COVID-19 y otras causas, a diferentes dependencias de gobierno, tanto a nivel estatal como municipal, incluidas aquellas que están cumpliendo funciones esenciales.

No obstante, señaló que no tuvo respuesta y en otros casos se notificó que no podrían responder las solicitudes porque la actividad estaba suspendida por no ser esencial.

Además, se presentó una denuncia ante la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH por violaciones a los derechos a la salud, vida e integridad del personal de salud de México; ante la Relatoría Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, por considerar que el Estado ha vulnerado los derechos al trabajo de las personas con discapacidad que viven en México,

“La respuesta del Gobierno Federal frente a la contingencia ha sido temeraria e irresponsable y ha ignorando derechos fundamentales de los ciudadanos en un contexto tan delicado como el actual.”, expresó México Justo al mismo tiempo que reiteró su compromiso con defender los derechos humanos y fungir como un contrapeso decisivo del Poder Judicial para mejorar la calidad de la justicia en el país.

